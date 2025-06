Slovenský Defender prichádza s faceliftom, zmeny si všimne len plastický chirurg - FOTO

Land Rover Defender je automobil, ktorý sa vyrába v Nitre pre celý svet. Toho roku ho čaká facelift. Prináša niekoľko zreteľných zmien, avšak vizáže sa zmeny prakticky nedotkli. Máme tu nové farby, nové disky, nové finiše, ale viac si všimne azda len autor týchto zmien.

Land Rover Defender patrí k najúspešnejším príbehom koncernu Jaguar Land Rover. V minulosti, v súčasnosti a pravdepodobne aj v najbližšej budúcnosti. Veľká časť jeho úspechu ide na vrub dizajnu. Nemožno sa preto čudovať, že práve dizajn je tým, čo sa pri modernizácii riešilo najmenej. Skôr, než by sa ho snažili zmeniť, podčiarkli ho novými doplnkami. Lebo načo meniť to, čo funguje?

Dôležitejšie než to, čo sa zmenilo, je pre fanúšikov a potenciálnych zákazníkov skôr to, čo sa nezmenilo. Ponuka motorov zostáva prakticky rovnaká. Naftové šesťvalce zostávajú, rovnako tak plug-in hybrid a aj verzia P425 s benzínovým päťlitrovým osemvalcom V8 s prepĺňaním kompresorom. Motor starý ako korytnačka stále žije a naďalej dokáže odolávať emisným normám. A možno by to ani nevedel, no Defender bez neho v ponuke by skrátka nebol tým, čím je.

Decentné zmeny v tvárovej oblasti

No a po týchto prázdnych rečiach môžeme pristúpiť k tomu hlavnému. K samotnému faceliftu. Land Rover tvrdí, že auto má zmenenú vizáž svetiel i prednej masky. Skúste tie zmeny nájsť. Ak niečo nájdete, sú to odlišné finiše na prednom nárazníku a zatmavené zadné LED svetlá.

Najväčšie novinky totiž idú na vrub interiéru a asistenčných systémov. Defender si osvojí nový systém sledovania pozornosti vodiča. Žiaľ, z tlačovej správy to nevyzerá tak, že by systém sledovania pozornosti cez kamery na stĺpiku riadenia robil niečo ďalšie než upozorňoval vodiča na to, že nedáva pozor a nesleduje cestu pred sebou.

Prepojenie asistenta na reakcie ostatných asistentov tak zostáva zatiaľ len snom (inak by napr. mohol reagovať lane assist, keď vodič civí na cestu, než keď pozerá do mobilu).

Novinkou je aj adaptívny tempomat do terénu. Vychádza z All Terrain Progres Control, no pridáva nové schopnosti a funkcie. Systém skôr než udržiavanie rýchlosti od vodiča chce, aby si nastavil mieru komfortu, ktorú od jazdy očakáva.

Auto teda nebude cez prekážky slepo sledovať vytýčenú rýchlosť, keď ňou vyhodí posádku zo sedadiel. Cez terén sa bude snažiť prechádzať tak, aby sa posádka nehnevala a zároveň prišla do cieľa. Treba uznať, že inovatívna myšlienka. Vidieť na nej, že vývojári modelu to s jeho terénnym určením naďalej myslia vážne (aj keď ho mnohí zákazníci do terénu nikdy nepošlú).

Land Rover Defender s faceliftom a novou modrou Sargasso Blue farbou s výrazným leskom. Foto: Jaguar Land Rover.

Aj necelý palec navyše vie pomôcť

Veľkou, presne 0,8 palcovou vecou je zväčšený displej centrálneho displeja infotainmentu. Ten sa zväčšil na 13,1 palca (z 12,3). Land Rover zároveň trošku optimalizoval aj palubnú dosku a pridal nové uzatvárateľné odkladacie priestory. A nenechajte sa zmiasť, Defender mal volič automatickej prevodovky na palubnej doske aj doteraz.

Iba čo sa to tam trošku poposúvalo tak aby stredový tunel ponúkol rozmernejšie úložné priestory. Čo je samo o sebe slabšou stránkou robustného dizajnu interiéru Defendera (napr. vo dverách nie je veľa miesta na väčšie predmety). A možnosť umiestniť dopredu tzv. jump seat namiesto rozmerného tunela, teda stredové sedadlo tu stále je, nebojte nič.

Verzia 130 má po novom k dispozícii kompresor pre automatické dofukovanie a vyfukovanie pneumatík – to ak by ste potrebovali zmeniť tlak pri vstupe do terénu.

No a poďme na záver k farbičkám. Všetky základné modely majú na prednom a zadnom nárazníku komponenty v striebornom vyhotovení Silicon Silver alebo Carpathian Grey Satin. Nový je aj textúrovaný vzor prvkov na kapote a v bočných odvetrávacích priestoroch. A kto má pozorné oko, všimne si, že všetky nové modely budú skrášľovať nové lesklé čierne stredové krytky kolies s logom Defender.

Novinkou sú leštené 22-palcové sedemlúčové disky kolies v odtieni Diamond Turned Dark Grey. No a nové farby pre štandardné verzie sú Borasco Grey a Woolstone Green.

Najväčšie novinky u Land Rover Defender s faceliftom idú na vrub interiéru a asistenčných systémov. Foto: Jaguar Land Rover.

Bez OCTA by to nešlo

V tlačovej správe nechýba ani zmienka o vrcholovom modeli Defender OCTA. Tento 635 koňový silák s upraveným podvozkom a 4,4 litrovým V8 twin turbo motorom dostal celkom novú modrú Sargasso Blue farbu s výrazným leskom.

Novinkou je tiež matná fólia Patagonia White, navyše OCTA môže získať matnú povrchovú úpravu Textured Graphite s grafitovým efektom. Treba uznať, že matná Sargasso Blue vyzerá naozaj výborne.

Všetky modely majú zároveň k dispozícii bohaté doplnky, ktoré zákazníkom umožňujú v nekonečne kombinácii ďalej tvarovať dizajn i účelnosť vozidla.

Defender v najkratšej verzii 90 s motorom D200 štartuje na cene 68 180 eur. 110-tka ide s rovnakým motorom od 71 918 eur. “Kombi” model 130 je od 99 998 eur a OCTA kúpite od 189 491 eur.