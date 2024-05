Slovensko musí urýchlene riešiť nabíjaciu infraštruktúru pre elektrické kamióny, varuje SEVA

Je najvyšší čas, aby sa zodpovedné orgány na Slovensku začali vážne zaoberať stratégiou budovania nabíjacej infraštruktúry pre nákladné vozidlá s elektrickým pohonom. Ako upozorňuje Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA), v polovici apríla tohto roka vstúpilo do platnosti Nariadenie EÚ o infraštruktúre pre alternatívne palivá (AFIR), ktoré v tejto oblasti stanovuje náročné ciele.

Pozdĺž ciest zaradených do medzinárodnej siete TEN-T musia v najbližších rokoch vzniknúť nabíjacie parky (huby) pre kamióny tak, aby sa elektrická diaľnica nekončila na slovenských hraniciach.

Potreba širšej komunikácie

SEVA pri tejto príležitosti zdôrazňuje potrebu širšej komunikácie a spolupráce medzi štátom a privátnym sektorom. Kľúčové je identifikovať podmienky pre pripojenie veľkokapacitných nabíjacích staníc do distribučnej siete a zaistiť primeranú kapacitu aj pre nabíjanie nákladných vozidiel s elektrickým pohonom.

„Niektoré krajiny už majú plán, ako podmienky vyplývajúce z nariadenia zabezpečiť nielen pre osobné, ale aj pre ťažké úžitkové vozidlá. Môžeme sa inšpirovať napríklad v Nemecku alebo aj v susednom Poľsku, ktoré sa o osud „svojich“ kamionistov chystá naozaj príkladne postarať,“ uviedol riaditeľ SEVA Patrik Križanský.

Pomôže aj súkromný sektor

Podať pomocnú ruku je pritom podľa generálneho sekretára Asociácie priemyselných zväzov a dopravy (APZD) Andreja Lasza pripravený podať aj súkromný sektor.

„My nežiadame štát, aby tieto nabíjacie stanice priamo staval, no musí zabezpečiť pripojenie vytipovaných vhodných lokalít do distribučnej elektrickej siete. A to s adekvátnou kapacitou, ktorá bude postačujúca aj pre nabíjanie ťažkých úžitkových vozidiel. Následne je potrebné nastaviť podmienky pre prevádzku takýchto nabíjacích parkov a realizovať transparentné výberové konanie na koncesionárov. Práve toto je spôsob, ako efektívnejšie a rýchlejšie rozširovať sieť nabíjačiek,“ priblížil.

Dôležité bude umiestnenie

Podľa Križanského je dôležité rozhodnúť, kde budú nabíjacie huby najviac potrebné a kde ich umiestnenie dáva najväčší zmysel.

„Navyše, lokality musia vyhovovať nielen dopravcom, ale aj distribučným spoločnostiam, ktorých úlohou bude priviezť na vytipované miesta elektrické káble s naozaj veľkou kapacitou,“ zdôraznil. Na vybranom mieste je tiež potrebné zabezpečiť dostatok parkovacích miest pre kamióny a sociálne zázemie pre vodičov spojené s dostupnosťou základných služieb. Lasz taktiež upozornil, že dôležité je už dnes rozmýšľať podľa toho, aké budú požiadavky napríklad v roku 2030 alebo aj neskôr.

Kľúčové trasy siete TEN-T

SEVA analyzovala možnosti pre umiestnenie nabíjacích parkov pre ťažké úžitkové elektrické vozidlá, ktoré by mali byť umiestnené na kľúčových trasách siete TEN-T. Prvým navrhovaným miestom je Bratislava, kde by podľa nej bolo vhodné vytvoriť nabíjací hub pre obidva smery jazdy s celkovým výkonom najmenej 2 800 kW a minimálne dvomi nabíjacími bodmi s výkonom aspoň 350 kW.

Tento hub by pokryl úseky D2 smerom k štátnej hranici s Českou republikou, úsek D1 približne po Beckov a úsek R1 od križovatky Trnava po odpočívadlo Beladice. Ďalší navrhovaný obojsmerný hub s identickými parametrami na diaľnici D1 by mohol byť umiestnený v Turanoch a zabezpečil by pokrytie úsekov D1 v oboch smeroch a cesty prvej triedy smerom na Žiar nad Hronom a ďalej k hubu Beladice.

Ďalšie huby by mohli vzniknúť v lokalitách Svita Kriváň – všetky s minimálnym výkonom 2800 kW a dvomi bodmi nad 350 kW. Nakoniec, nabíjací park v Košiciach by pokryl nielen zvyšok diaľnice D1, ale aj veľkú časť južnej trasy v smere na Kriváň. Navrhované lokality sú orientačné, pokrývajú minimálnu variantu.