Škoda poodhaľuje prvé detaily k novým generáciám vozidiel Superb, Superb Combi a Kodiaq

Škoda Auto prvýkrát poodhalila nástupcu svojej vlajkovej lode Superb (verzie liftback a kombi) a svojho vrcholného SUV Kodiaq. V rámci akcie „Let’s Explore“ česká automobilka uverejnila prvé oficiálne náhľady siluet vozidiel novej generácie.

Predstavenia modelov Superb a Kodiaq budú patriť medzi najväčšie udalosti tohto roku, ktoré na jeseň vyvrcholia samostatnými svetovými premiérami. Obe vozidlá ponúknu moderné, úsporné, zážihové a vznetové motory a rovnako tak plug-in a mild-hybridné varianty pohonu.

Klaus Zellmer, predseda predstavenstva spoločnosti Škoda Auto hovorí: „Superb a Kodiaq sú dva dôležité piliere modelového portfólia značky Škoda. Práve preto je pre nás predstavenie nových generácií oboch modelových radov, ktoré prebehne na jeseň, veľmi významnou udalosťou. Model Superb je vlajkovou loďou nášho portfólia vozidiel so spaľovacími motormi. Vo svojej štvrtej generácii bude aj naďalej stanovovať latku v oblasti komfortu i priestoru, a to tak vo verzii liftback, ako aj vo verzii kombi. Druhá generácia modelu Kodiaq posunie bezpečnosť, techniku a všestrannosť na celkom novú úroveň. V portfóliu našej značky dlhodobo ponúkame to najlepšie zo sveta elektrických i spaľovacích motorov a vychádzame v ústrety našim zákazníkom. Oba modely tak budú ponúkané aj v plug-in hybridnom a mild hybridnom variante.“

Vylepšené technológie

Jeseň roku 2023 sa ponesie v znamení dvoch významných svetových premiér spoločnosti Škoda Auto. Český výrobca predstaví štvrtú generáciu svojej vlajkovej lode Superb a druhú generáciu SUV Kodiaq.

V rámci akcie „Let’s Explore“ Škoda Auto uverejnila prvé oficiálne snímky siluet, ktoré odhaľujú obrysy nových vozidiel. Okrem celkom nového exteriéru prichádza každý z modelov s novými prvkami výbavy, vylepšenými technológiami a celkom prepracovaným interiérom.

Škoda Superb, ktorej svetová premiéra bude na jeseň 2023. Foto: www.skoda-auto.sk

Štvrtá generácia modelu Superb bude k dispozícii opäť ako liftback i ako mimoriadne priestranné kombi. Prichádzajúca generácia vlajkového modelu sa po novom bude vyrábať na Slovensku, konkrétne v závode koncernu Volkswagen v Bratislave.

Nová generácia modelu Kodiaq sa bude vyrábať v českom závode Škoda v Kvasinách, odkiaľ pochádza aj jeho predchodca.

Dva úspešné príbehy

Superb a Kodiaq sú dvoma vrcholnými modelmi typu liftback/kombi a SUV značky Škoda a zároveň sú oba mimoriadne úspešné.

Názov „Superb“ sa pre vrcholný rad luxusných vozidiel Škoda používal už v 30. rokoch 20. storočia. Neskôr, v rokoch 2001 až 2008, sa predalo takmer 137 000 kusov prvej modernej generácie modelov Superb. Zároveň išlo o prvý model značky Škoda, ktorý predstavil špičkové moderné prvky ako bi-xenónové svetlomety, automatickú prevodovku Tiptronic či funkciu Coming Home.

Superb prvej generácie už od začiatku zbieral množstvo prestížnych ocenení vrátane titulu „Najlepšie importované vozidlo“ nemeckého motoristického časopisu Auto Bild. Druhá generácia sa objavila v roku 2008 a ako prvá zákazníkom ponúkla možnosť pohonu všetkých kolies. Verzia Superb Combi, predstavená v roku 2009, prilákala ešte väčšiu pozornosť.

Druhá generácia modelu Superb bola zákazníkom dodaná v celkovom počte 618 000 kusov. Tretia generácia, ktorá bola predstavená vo februári 2015, ponúkla v oboch karosárskych variantoch cestujúcim a batožine ešte viac priestoru. Pridala aj inovatívne asistenčné systémy pre zvýšenie bezpečnosti, zároveň bola úspornejšia a mala nižšie emisie ako jej predchodca.

V roku 2019 bola táto vlajková loď opäť modernizovaná, pričom variant Superb iV sa stal prvým plug-in hybridným modelom značky Škoda. Zákazníkom bolo do dnešných dní dodaných viac ako 777 000 kusov modelu Superb tretej generácie.

Model Kodiaq bol na trh uvedený v roku 2016 ako prvý zástupca ofenzívy značky v segmente SUV a do dnešných dní zaznamenal celkový počet 740 000 predaných vozidiel. Na prianie ho možno získať so siedmimi sedadlami a do segmentu SUV vniesol vzrušujúci kryštalický dizajnový jazyk značky Škoda.

V roku 2018 jeho úspech nasledoval športový variant Kodiaq RS a v roku 2021 bol aktualizovaný celý modelový rad. Viac ako 40 medzinárodných ocenení je hmatateľným dôkazom vynikajúcich kvalít a mimoriadnej obľúbenosti tohto veľkého SUV z Mladej Boleslavi.