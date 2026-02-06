Ford urobí zo základných verzií modelov Explorer a Capri o dosť zaujímavejšie autá — FOTO

Poznáte to. Automobilky často ponúkajú holé bosé autá so slabými motormi a takmer bez výbavy len preto, aby mohli marketing auta odpáliť s lákavou “cenou už od”. Podobné boli pre mnohých potenciálnych zákazníkov aj základné verzie elektrických áut menom Ford Explorer a Ford Capri. Tie ponúkali o viac ako 25 kWh menšie batérie a o 118 koní nižší výkon ako “normálne” verzie modelov.
Pre jednotlivcov to boli obvykle nezaujímavé verzie takmer bez predajného potenciálu a takéto modely zaujímali skôr flotilových zákazníkov, ktorí elektrické autá jednoducho museli kúpiť. To sa ale v nasledujúcich mesiacoch dosť výrazne zmení. Najmä preto, lebo uvádzacie verzie dostanú nielen väčšiu kapacitu batérie, ale tiež omnoho zmysluplnejšiu chémiu samotných bateriek (vzhľadom na ich kapacitu).
Radostné parametre
Oba elektrické crossovery Explorer i Capri mali doteraz základné verzie s tzv. štandardným dojazdom na úrovni 384 v prípade Exploreru a 393 v prípade aerodynamickejšieho Capri. To vďaka 52 kWh NMC batériám (brutto 55 kWh) a vďaka základným 125 kW (170 k) zadným elektromotorom. Nové štandardné verzie modelov dostanú batérie s vyššou kapacitou i motory s vyšším výkonom a krútiacim momentom. Dojazdy sa zvýšia o cca 70 km na 444 km (Explorer) a 464 (Capri). Ceny modelov pritom majú zostať rovnaké ako s menšími batériami.
Aj keď väčšina importérov Fordu v Európe v tlačových správach nebola konkrétna (vrátane toho nášho), rakúske a nemecké zastúpenie značky poskytli širšie spektrum informácií. Nové batérie pre oba modely s chémiou LFP (lítium-železo-fosfát) budú mať využiteľnú kapacitu 58 kWh (62 kWh). Nový typ elektromotora s označením APP350 ponúkne 140 kW (190 k) a 350 Nm krútiaceho momentu. To je nárast využiteľnej kapacity batérie o 6 kWh, zvýšenie maxima výkonu o 15 kW a zvýšenie krútiaceho momentu o 40 Nm. Dosť na to, aby motor umožnil vozidlám dynamickejšie zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 8 sekúnd. Maximálna rýchlosť pritom pre obe autá zostáva rovnaká – 160 km/h. Zrýchlenie je lepšie o 0,7 sekundy, no zlepšenie ponúka aj zvýšenie ťažnosti. Nové štandardné modely potiahnu o 200 kg ťažšie bremená a to s hmotnosťou do 1200 kg v prípade brzdených prívesov.
