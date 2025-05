Rodinný tank sa vracia? Volvo ohlásilo návrat modelu XC70 - VIDEO, FOTO

Dnes už ikonický model značky Volvo, ktorý si za svoju vysokú pasívnu a aktívnu bezpečnosť v kombinácii s odolnosťou karosérie a prejazdnosťou v teréne vyslúžil aj pomenovanie rodinný tank príde opäť na trh. Najprv na čínsky, neskôr aj na ďalšie.

Volvo obnovuje označenie XC70 po viac ako desiatich rokoch, odkedy ho použilo naposledy. Dôvod odchodu modelu bol celkom jednoznačný. Nová generácia áut značky priniesla aj návrat k pôvodnému označeniu známemu ako Cross Country. XC70 sa teda pri novej generácii Volva V60 premenovala na V60 CC.

Návrat ikony? Skôr návrat názvu

Nové Volvo XC70 bude iné ako pôvodný model. Zvýšené robustné kombi sa zmení na stredne veľké SUV, ktoré ponúkne alternatívu k XC60. Vydá sa teda na cestu pripomínajúcu tú modelu Subaru Outback. Aj tento model sa z robustného kombi zmenil na SUV.

Charakter si ale Outback zachoval. Nové XC70 to ale zatiaľ na drsný offroad nehrá. Možno aj nové XC70 bude mať zodolnenú oplastovanú terénnu verziu, no zatiaľ to podľa mierne zahalených fotografií takto nevyzerá.

Fotky i video však dobre naznačujú celkové proporcie i využitie prakticky všetkých dizajnových prvkov, ktoré nesú ďalšie SUV Volva. A je tu aj detail v podobe znaku na karosérii naznačujúcim pohon všetkých kolies. Ale to už by bolo naozaj čudné, ak by XC70 nemalo 4×4.

Dlhšie XC60

V porovnaní s populárnym SUV XC60 bude toto nové poskytovať viac priestoru pre posádku i batožinu. Očakávať teda môžeme o niečo dlhšie vozidlo. Vyplní pomerne veľkú medzeru medzi 4,7 metra dlhou XC60-tkou a 4,95 metra dlhou XC90. Nový model tak ponúkne to, čo si v Číne stále cenia najviac – dlhší rázvor pre viac miesta vzadu.

Úlohou XC70 však nebude len poskytnutie väčšieho priestoru pre zadných pasažierov. Zároveň to bude prvé Long Range Plug-in hybridné vozidlo značky. Trošku mätúci názov by mal skrývať dnes populárne REEV – Range Extended Electric Vehicle.

Obvykle sa od štandardných plug-in hybridov líšia tým, ako využívajú spaľovací motor. Kým štandardný plug-in hybrid je primárne spaľovacie auto s možnosťou jazdiť na elektrinu, REEV je elektromobil s možnosťou jazdy v hybridnom móde v prípade, že vodiča čaká dlhšia trasa.

Kolesá teda štandardne poháňa elektromotor a spaľovací motor sa stará o generovanie elektrickej energie. Volvo takýto plug-in hybrid doteraz neuviedlo, no jeho materská spoločnosť Geely už s REEV vozidlami má skúsenosti a tak je pochopiteľné, že túto motorizáciu ponúkne aj Volvo.

SMA platforma

Automobil bude stáť na SMA platforme. Ide o novú platformu určenú práve pre tento typ hybridného vozidla. Najbližší kolegovia v portfóliu značky XC60 a XC90 stoja na platforme SPA. Novinka ponúkne až 200 km elektrického dojazdu (podľa optimistického čínskeho meracieho cyklu).

Celkový dojazd na nabitie a natankovanie sa môže pohybovať na úrovni cez 1000 km. Viac detailov o novom Volve XC70 sa dozvieme až neskôr. Neskôr príde aj na rozhodnutie, či Volvo tento model posunie aj za hranice svojho kľúčového čínskeho trhu. Všetko bude závisieť od ovácií publika.