Porsche má nový model pre zberateľov. Tie roky sedemdesiate pripomenie Spirit 70 - VIDEO, FOTO

Porsche si pripravilo už tretí špeciálny zberateľský model súčasného auta. Volá sa 911 Spirit 70 a hlavne dizajnom sa pokúsi vrátiť nielen pamätníkov do dôb, keď najväčším vynálezom automobilovej ekológie bol bezolovnatý benzín a katalyzátor. Iba s takouto “eko výbavou” by ale Spirit 70 neuspel na žiadnom vyspelom trhu.

Porsche na nedávnom autosalóne v čínskom meste Šanghaj predstavilo limitovanú edíciu s názvom Porsche 911 Spirit 70. Celkovo vyrobí 1500 kúskov tohto žlto-zelené kabrioletu ako pripomienku a oslavu toho najlepšieho z rokov 70-tych a začiatku 80-tych z pohľadu áut značky Porsche.

Prvý model zo série sa volal 911 Targa 4S Heritage Design Edition, druhý sa volal 911 Sport Classic. Prvý sme spoznali v roku 2020, druhý v roku 2022. Tieto modely si prepožičiavali štýl áut z 50-tych a 60-tych rokov, respektíve z rokov 60-tych a začiatku rokov 70-tych.

Spirit 70

Spirit 70 je teda kabriolet s plátenou strechou. To mu uberá kúsok dynamiky v porovnaní s verziou s pevnou strechou, no “trojpásie” prechádzajúce celou karosériou tento deficit hravo nahradí. Pretekárske pásy totiž autám vždy pridajú minimálne milión koní.

Aj keď sa z nich zvykneme príležitostne vysmievať – najmä pre ich využívanie tzv. sedliackymi tunermi, automobilky sa k nim dnes vracajú. Je to relatívne lacné a stále efektné riešenie ako svoje autá odlíšiť od ostatných modelov.

Porsche pripomína, že v minulosti tieto športové pásy mali svoj bezpečnostný význam. Mali upozorniť vodičov pravidelne kontrolujúcich spätné zrkadlá, že sa za nimi nachádza športové auto a mali by byť obozretní. To sa dnes už nenosí. Ani zvýšená obozretnosť za iných a už vôbec nie pravidelné kontrolovanie spätných zrkadiel. Takže iba efekt. Ale stále dobrý.

Pasha je späť, Olive Neo ako snaha vrátiť farby minulosti

Hlavnou charakteristickou črtou dizajnu je farba Olive Neo. Kolesá sú v dizajne Fuchs a strecha je čierna tak ako doplnky naprieč karosériou. Nápisy sú pozlátené galvanizovanými plátkami zlata, znak na prednej kapote je stvorený podľa dobového originálu z roku 1963.

To najvýznamnejšie je ale v kabíne. Do nej sa totiž vrátil vzor poťahov Pasha. Prvýkrát bol vzor striedajúcich sa tmavších a bledších kociek využitý v roku 1981. V prípade tohto auta kombinuje čiernu s farbou Olive Neo, aby ladil s karosériou. Vzor okrem sedadiel nájdete aj inde v kabíne – na výplniach dverí, či na palubnej doske.

A aby ste s autom celkom ladili, dajte si ušiť oblek. Ideálne celý v Pasha v štýle, ale ak by vám to prišlo príliš, tak aspoň s detailmi so vzorom Pasha a k nemu vám budú istotne ladiť aj klasické Porsche hodinky – tie sú v rámci kolekcie k autu tiež.

K Spirit 70 aj apka pre Apple Vision Pro

Pri príležitosti uvedenia Ducha sedemdesiatok Porsche pripravilo aj aplikáciu, ktorú by zaručene nikto v rokoch sedemdesiatych k svojmu Porsche neočakával.

Pre prostredie virtuálnej reality okuliarov od jabĺčkovej spoločnosti, ktorých cena sa pohybuje od 5-tisíc eur vyššie má Porsche aplikáciu, v ktorej si môžu užívatelia do detailu a naozaj dôsledne pripraviť svoje konkrétne Porsche podľa svojich konkrétnych preferencií.

Môže si vyberať farby, doplnky a zároveň bude medzi krokmi tvorby svojho vytúženého zberateľského Porsche prechádzať tiež tutoriálom, ktorý mu do detailu objasní význam a využitie jednotlivých prvkov, čo Porsche pri tvorbe tohto modelu oživilo a použilo.

GTS Cabriolet ako základ

Spirit 70 nie je autom športových úprav. Športu má v génoch dosť. Základom pre toto auto je súčasné Porsche 911 Carrera GTS Cabriolet. Model disponuje novým hybridným systémom T-hybrid kombinujúcim dôsledne prepracovaný 3,6 litrový boxer šesťvalec s PDK dvojspojkovou 8-stupňovou prevodovkou. Jej integrálnou súčasťou je eTurbo motor. Pohonná sústava v spolupráci vytvorí 398 kW (541 k) a 610 Nm.

Toto 4,553 metra dlhé auto s klasickou plátenou strechou dokáže zrýchliť z 0 na 100 km/h za 3,1 sekundy a dosiahne maximálnu rýchlosť 312 km/h. I keď mnohí iní výrobcovia dnes využívajú dvoj a viac spojkové prevodovky kombinované v jednom obale s elektromotormi, obvykle ide len o tzv. mild-hybridy.

Čo je to ten T-hybrid?

Elektrická sústava pracuje s napätím 48 V a to priamo ovplyvňuje maximálny výkon pohonu i schopnosť zbierať energiu späť do batérie. Pre bežných výrobcov to stačí, no T-hybrid nie je mild-hybrid, je výrazne sofistikovanejší a pracuje s vyšším napätím.

Využíva full-hybridnú batériu s napätím 400 V a s kapacitou 1,9 kWh. Jej špecializácia nie je v kapacite, ani v dĺžke elektrického dojazdu, ale v schopnosti prijať a vydať čo najviac energie v čo najkratšom čase.

Výsledkom je výkon elektromotora na úrovni 41 kW, ktoré sa započítavajú k celkovému výkonu šesťvalca. T-hybrid okrem elektromotora spojeného s prevodovkou (umiestnenie medzi motorom a samotnou prevodovkou) disponuje ďalším elektrickým motorom. Ten je umiestnený medzi dúchadlom a turbínou.

eTurbo dokáže bleskovo roztočiť lopatky turba pre okamžité reakcie na stlačenie plynu. Zaujímavosťou je, že eTurbo nemá obtokový ventil. Nepotrebuje ho, pretože maximálny plniaci tlak si reguluje zvýšením výkonu rekuperácie. Áno, systém zbiera energiu do batérie cez turbo z tlaku spalín vo výfuku. Výkon tejto rekuperácie je až 11 kW. Výhodou je, že rekuperácia prebieha aj pri jazde vysokými rýchlosťami a využíva energiu, ktorá doteraz vyslovene vyletela von výfukom…