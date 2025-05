Jeep Compass Tretí prichádza: Viac elektrifikovaný, stále Jeep – VIDEO, FOTO

Jeep Compass sa prvýkrát ukázal svetu pred necelými dvadsiatimi rokmi. Výrobné linky sa rozbehli v roku 2006. Prvá generácia vydržala vo výrobe kompletnú dekádu. Druhá generácia získala časť z talianskej DNA koncernu FCA a to nielen tým, že sa postavila na zdieľanú taliansko-americkú platformu, ale aj tým, že sa Compass pre Európu vyrábal v talianskom Melfi.

Na výrobnom závode sa nič nemení. Teda mení. Všetko. Ale lokalita zostáva rovnaká. Závod Melfi je novým elektrifikačným centrom nového koncernu Stellantis a Jeep Compass Tretí sa tak postaví na modernú STLA Medium platformu. Výmena súrodencov z modelov Renegade a Fiat 500X na Peugeot 3008 a Opel Grandland je síce výrazná ale plynulá.

First Edition

Model príde na európske trhy s dvomi motorizáciami a bohatou výbavou First Edition. Plná paleta motorov zahŕňa hybrid, plug-in hybrid a trojicu elektrických verzií. Všetky modely budú v ponuke s pohonom predných kolies, iba najvýkonnejší elektrický variant sa bude predávať s pohonom všetkých kolies.

Je to teda pokračovanie zmeny, ktorú zažila už súčasná generácia modelu keď ponuka áut s pohonom 4×4 poklesla len na plug-in hybrid. Jeep ale má k dispozícii aj hybridné modely so zadným elektromotorom a je tak možné, že v priebehu nasledujúcich mesiacov až rokov bude aj Compass rovnako ako Avenger ponúkať 4×4 aj mimo elektrický variant.

Hybridy a električky

Základ ponuky motorov tvorí 107 kW (145 k) eHybrid. Pohonná sústava by mala byť tvorená 1,2 litrovým prepĺňaným trojvalcom v kombinácii s hybridnou viacspojkovou prevodovkou s integrovaným 48V elektromotorom podobne ako je to u koncernových súrodencov. Táto verzia bude tvoriť taktiež základ plug-in hybridu, s rozdielom elektromotora s vyšším napätím i výkonom a prevodovkou s vyšším počtom stupňov (eDCT s 8 stupňami) a so systémovým výkonom 143 kW (195 k).

Elektrickú ponuku štartuje verzia s výkonom 157 kW (213 k) a s kapacitou batérie 74 kWh, čo by jej malo stačiť na dojazd do 500 km podľa cyklu WLTP. Neskôr pribudne verzia s dojazdom 650 km a tiež výkonnostne orientovaný model so systémovým výkonom 276 kW (375 k). Tento model s väčšou batériou a dvomi elektromotormi ponúkne silnejší zadný elektromotor, než majú pokrvní súrodenci. Jeho 49 kW (67 k) a 232 Nm bude dosť, aby Compas získal športový naturel.

Jeep sa hrdí redukčným prevodom 14:1, ktorý umožňuje znásobiť krútiaci moment motora na 3100 Nm na kolesách. Tieto finty s očarujúcimi momentmi teda ešte stále majú koho očariť a to je dobre. No má to aj pointu. Na zadku nebude núdza o krútiaci moment a to sa v prípadnom teréne zíde.

Stále Jeep, ale nie tak ako Wrangler

Jeep totiž pri všetkých verziách uvádza nielen svetlú výšku (ktorou sa už výrobcovia bežne nechvália, keďže nemajú čím), ale tiež hodnotami prechodových uhlov a brodivosti. Isté je, že najsilnejší model má byť vo všetkých týchto parametroch lepší. A to už základná brodivosť 470 mm a svetlosť 200 mm nie sú v dnešných časoch na zahodenie.

Najmä keď si uvedomíte, že mnohé SUV modely majú brodivosť len asi 10 cm nad hranu nárazníka a aj to už sú slušné hodnoty. Nájazdový uhol štandardnej verzie je 20°, prejazdový 15°, výjazdový 26°. Terénna 4×4 verzia bude mať 27° nájazdový, 16° prejazdový a až 31° výjazdový uhol.

Dobrou správou pre fanúšikov elektromobilov je tiež AC nabíjanie električiek s výkonom 22 kW a DC nabíjanie s výkonom do 160 kW. Dobre, tá druhá správa nie je až taká dobrá, ale prvá to vyváži.

Jeep Compass sa môže pochváliť väčšími vonkajšími i vnútornými rozmermi, než má odchádzajúca generácia. Dĺžka je 4,55 metra, čo je o viac ako 140 mm väčší rozmer, než má súčasný model. Auto vďaka nafúknutiu rozmerov dodá o 55 mm viac priestoru pre nohy pasažierov vzadu a o 45 litrov väčší objem kufra – 550 l. Jeep nezabudol spomenúť objem priečinkov v kabíne – 34 litrov.

Výbava má byť all-inclusive

Ak ide o výbavu, Compass má mať k dispozícii všetko, na čo si len moderný zákazník spomenie. Pravda, nebude to hneď v základnej výbave, no First Edition, ako už býva zvykom, prinesie prakticky všetko z katalógu v zaujímavej cenovke.

Medzi headlinermi výbavy patria Matrix LED svetlá, asistenčné systémy na úrovni 2, 10 palcový digitálny prístrojový štít a 16 palcový displej infotainmentu, head-up displej, zadné sedadlá sklopné v pomere 40:20:40, OTA aktualizácie, kľúč v smartfóne, systém podpory v teréne Selec-Terrain aj pre FWD verzie a iné.

Compass si berie inšpiráciu tvarmi a riešeniami svojich väčších kolegov. Ak sa zahľadíte, určite nájdete niekoľko odkazov na veľký Cherokee i ďalšie väčšie modely značky. Auto si aj v elektrickej verzii zachovalo typickú Jeep vizáž, kde hrá prím sedem-otvorová maska chladiča, lichobežníkové výrezy blatníkov i plastové obloženie karosérie.

Auto pôsobí sebavedomejšie i hranatejšie a práve hrany mu pomáhajú lepšie rezať vzduch a dosahovať aerodynamický odpor s koeficientom cd pod 0,3, čo je v histórii modelu prvýkrát. Compass si už môžete objednávať. Prvé autá prídu na náš trh koncom roka.