Registrácie nových osobných áut stúpli o viac ako desať percent, medzi vodičmi naďalej vedie Škoda

V septembri zaznamenal Zväz automobilového priemyslu (ZAP) SR registrácie nových osobných automobilov s celkovým počtom 7 188 vozidiel. Medziročne predstavujú registrácie nových osobných vozidiel nárast o viac ako desať percent. Registrácie stúpli o zhruba 500 vozidiel aj oproti augustu tohto roka.
V kategórii M1 vedie medzi osobnými vozidlami aj naďalej Škoda, ktorej podiel sa medzimesačne zvýšil na 21,16 percent. Na druhé miesto poskočila s 9,54 percentami Kia, keď predbehla Volkswagen s 8,86 percentami. Svoje pozície si udržali štvrtá Toyota s 8,56 percentami a piaty Hyundai s 7,54 percent.
Osobných áut na slovenských cestách pribúda, rastie však aj priemerný vek vozidiel a emisie z dopravy
Medzi malými úžitkovými automobilmi kategórie N1 si prvé miesto udržal Renault, ktorý však z augustových 24,2 percent klesol na 18,61 percent. Druhý Ford, ktorý zaznamenal podiel 13,2 percent odsunul na tretiu priečku Toyotu s 12,69 percentami. Registrácie kategórie N1 dosiahli v predchádzajúcom mesiaci celkovo počet 591 vozidiel, čo oproti rovnakému mesiacu minulého roka s počtom vozidiel 536 predstavuje nárast o 10,26 percent.
Registrácie v kategórii N2 nákladných automobilov do 12 ton zaznamenali v uplynulom mesiaci úroveň 19 vozidiel, čo je oproti vlaňajšku pri počte 13 vozidiel medziročný pokles o 46,15 percent. Kategória N3 nákladných vozidiel nad 12 ton zaznamenala celkový výsledok 290 vozidiel, čo je oproti rovnakému obdobiu minulého roka s 245 vozidlami nárast o 18,37 percent. V kategóriách autobusov M2 a M3 sa v septembri zaregistrovali iba dva autobusy, čo je v porovnaní s rokom 2024 so šiestimi vozidlami pokles o dve tretiny.