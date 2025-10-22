Kia má v Európe už milión nabíjacích staníc, automobilka hovorí o ďalšom významnom posune

Automobilka Kia dosiahla významný míľnik so svojou službou Kia Charge, ktorá umožňuje prístup už k jednému miliónu nabíjacích miest v 27 európskych krajinách. Medzi nimi je aj vysokovýkonná sieť Ionity. Tento krok podľa automobilky predstavuje ďalší významný posun smerom k zodpovednej mobilite a rozvoju elektromobility v Európe.
Služba Kia Charge je prepojená s novou aplikáciou Kia, ktorá integruje viacero digitálnych služieb, ako sú Kia Connect, MyKia či Kia Warranty Book. Aplikácia umožňuje vodičom elektrických vozidiel Kia jednoducho vyhľadávať nabíjacie miesta, sledovať priebeh nabíjania, plánovať cesty a spravovať predplatné. Funkcia EV Route Planner automaticky identifikuje vhodné nabíjacie zastávky počas dlhých ciest a v najnovšej aktualizácii umožňuje nastaviť cieľovú úroveň nabitia batérie priamo z mapy.
Významný míľnik
„Dosiahnutie milióna nabíjacích miest predstavuje významný míľnik, ktorý podčiarkuje záväzok spoločnosti Kia poskytovať našim zákazníkom komplexný ekosystém verejného, domáceho a firemného nabíjania,“ uviedol Marc Hedrich, prezident a generálny riaditeľ Kia Europe. Dodal, že tento úspech potvrdzuje ambíciu značky uľahčovať prechod na udržateľnú dopravu.
Kia Charge ponúka prístup k rôznym typom nabíjania – od AC a DC až po vysokovýkonné nabíjanie. Do systému je zapojená aj sieť Ionity, ktorá v súčasnosti prevádzkuje 5 000 nabíjacích miest a do roku 2030 plánuje rozšírenie na 13-tisíc staníc.
Nabíjanie pomocou zelenej energie
Novinkou je aj funkcia Plug&Charge, ktorá u vybraných prevádzkovateľov umožňuje automatické spustenie nabíjania po pripojení vozidla bez potreby použitia karty alebo aplikácie prostredníctvom kábla.
Služba Kia Charge zároveň garantuje, že každé nabíjanie prebieha s využitím elektriny z obnoviteľných zdrojov energie. Na staniciach Ionity sa nabíja výhradne pomocou zelenej energie a pri ostatných nabíjaniach Kia zabezpečuje dodanie ekvivalentného množstva obnoviteľnej energie späť do siete prostredníctvom systému Garancií pôvodu.