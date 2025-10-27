Podnikateľov čaká polovičný odpočet DPH na firemné auto, plný budú môcť získať len pri splnení určitých podmienok

Od 1. januára 2026 vstupuje do platnosti zásadná zmena v zákone o DPH, ktorá ovplyvní všetkých podnikateľov využívajúcich osobné autá. Po novom si budú môcť uplatniť len 50 % odpočet DPH, a to bez ohľadu na to, či vozidlá používajú výhradne na podnikanie alebo aj na súkromné účely. Ak budú chcieť získať 100 % odpočet, budú musieť svoje vozidlá nahlásiť daňovému úradu a viesť elektronickú, detailnú evidenciu jázd.
Podľa novely sa paušálny 50 % odpočet bude vzťahovať na všetky osobné motorové vozidlá a motocykle kategórie M1, L1e a L3e, ako aj na ich prevádzkové náklady, vrátane pohonných látok, opráv, údržby či leasingu. Neodpočítateľná polovica dane sa zároveň stane nedaňovým nákladom pre účely dane z príjmov, čo ešte viac zvýši celkové náklady firiem.
Prevencia daňových únikov
Štát tvrdí, že cieľom úpravy je zníženie administratívnej záťaže a prevencia daňových únikov pri vozidlách používaných na súkromné aj firemné účely. Daňoví odborníci však upozorňujú, že nové pravidlá narúšajú princíp daňovej neutrality.
„Aj podnikatelia, ktorí osobné autá a súvisiace tovary alebo služby používajú výlučne na podnikanie, si spravidla nebudú môcť uplatniť odpočítanie DPH v plnej výške bez detailných evidencií jázd. Touto zmenou sa porušuje zásada daňovej neutrality,“ hovorí Branislav Mačuha, daňový expert poradenskej spoločnosti Grant Thornton.
Podmienky pre plný odpočet DPH
Nová legislatíva zároveň prikazuje, že ak chce podnikateľ získať plný 100 % odpočet DPH, musí elektronicky viesť podrobnú evidenciu jázd s údajmi o vodičoch, účele cesty, miestach začiatku a konca jázd či počte najazdených kilometrov.
Použitie vozidla výhradne na podnikanie musí byť nahlásené daňovému úradu. Ak auto používa aj na súkromné účely, zostane mu iba 50 % odpočet, bez ohľadu na to, koľko percent jázd preukázateľne súvisí s podnikaním.
Koho môže novela najviac zasiahnuť?
Odborník upozorňuje, že novela môže najviac zasiahnuť firmy, ktoré už dnes poctivo vedú evidenciu jázd a používajú vozidlá prevažne na pracovné účely.
„Problém je, že podnikatelia, ktorí budú v prevažnej miere, povedzme v pomere 80 alebo 90 %, využívať osobné autá na podnikanie, si budú môcť odpočítať DPH iba vo výške 50 %. Právo na odpočítanie DPH vo vyššej výške nebudú mať ani v prípade, ak by sa rozhodli viesť evidenciu jázd a preukázali by vyšší pomer využitia automobilu na podnikanie voči súkromnému účelu,“ dodáva Branislav Mačuha.
Zjednodušenie však prinesie pre tých podnikateľov, ktorí nechcú evidenciu viesť. Tí si môžu uplatniť paušálny 50 % odpočet DPH z nákupu vozidla aj všetkých súvisiacich nákladov bez nutnosti dokazovať, ako často auto používajú na súkromné jazdy.
Na druhej strane, tí, ktorí budú žiadať plný odpočet, musia viesť elektronické záznamy o každej jazde, vrátane účelu cesty či stavu tachometra, a evidenciu musia byť schopní predložiť daňovému úradu na vyžiadanie.
Legislatíva prináša viac otázok ako odpovedí
Novela sa nevzťahuje na úžitkové vozidlá a autá využívané výhradne na podnikanie, ako sú taxislužby, autoškoly, vozidlá určené na prenájom alebo predvádzacie autá. Tieto skupiny budú môcť aj naďalej uplatňovať plný odpočet dane, pokiaľ preukážu ich výlučné firemné využitie.
Zmena je súčasťou európskeho rozhodnutia, ktoré Slovensko prevzalo s cieľom zjednotiť pravidlá DPH pri osobných vozidlách. Podľa odborníka však legislatíva prináša viac otázok ako odpovedí. Mačuha upozorňuje aj na praktické problémy. „Treba povedať, že je nešťastné vyžadovať odpočítanie DPH vo výške 50 % aj z diaľničnej známky, ak sa preukázateľne používa výhradne počas pracovnej cesty,“ uviedol.