Nový rekord s naftovým autom. Jazdec rely prešiel s TDI-čkom 2831 km na jednu nádrž - FOTO

Moderné plug-in hybridy sa predbiehajú v tom ako ďaleko dokážu zájsť na jedno nabitie a tankovanie. Dojazdy tých najlepších hybridov dosahujú úroveň 1000 km a niekedy aj viac, avšak to ani vzdialene nepripomína rekord úspornej jazdy s klasickým moderným TDI motorom, ktorý dosiahol istý Poliak menom Miko Marczyk. Zaujímavé na tom je, že to nie je len tak nejaký šporivý občan nášho severného suseda, je to zároveň tohoročným európskym šampiónom v rely (FIA Majstrovstvá Európy).
Rely jazdec s netradičným koníčkom
Miko Marczyk nepochybne patrí k najrýchlejším rely jazdcom v súčasnosti. Ak nie celosvetovo, určite v európskom meradle. Rely jazdí vo farbách Škody vo Fabii RS Rally 2 a po minuloročnom celkovom treťom mieste toho roku zaknihoval prvenstvo vďaka 154 bodom v celkovo ôsmich rely naprieč Európou. Rely jazdec, ktorý 24 októbra oslavuje 30-te narodeniny rozhodne vie ako na to šliapnuť, no zároveň vie jazdiť veľmi úsporne.
Vlastne je jazda na spotrebu jeho koníčkom. Koníčkom, ktorému sa vo farbách Škody venuje už niekoľko rokov. Medzi jeho známejšie počiny patrí jazda zo Zakopaného do Krakova (108 km) s plug-in hybridnou Octaviou RS iV so spotrebou len 1 liter, či jazda zo Zakopaného až k Baltskému moru (730 km) na jedno nabitie s elektrickým modelom Škoda Enyaq. Teraz však ukázal, že aj keď to dnes mnohí odmietajú, naftový motor nepatrí do starého železa a stále dokáže ohurovať ekonomikou prevádzky.
Superb TDI 110 kW 7DSG
Pre svoj nový rekord si Miko Marczyk vybral štandardne vybavený základný Superb vo verzii liftback s naftovým dvojlitrom 2.0 TDI v spojení s automatickou 7-stupňovou dvojspojkovou DSG prevodovkou a pohonom prednej nápravy. Štandardný model s výkonom 110 kW a krútiacim momentom 360 Nm, ktorého kombinovaná WLTP spotreba je v rozmedzí 4,8 až 5,0 l/100 km mal štandardné 16-palcové disky kolies, štandardný podvozok a skrátka základ aký tvorí výbava Essence.
Model mal hmotnosť 1590 kg, čo je vzhľadom na triedu auta a jeho veľkosť veľmi slušná hodnota a ocenil ju aj Miko. Výhodou nižšej hmotnosti a základných gúm sú samozrejme nižšie jazdné odpory. Miko však ocenil aj aerodynamiku liftbacku ale i samotného Superba. Výhodou auta je aj jeho solídne veľká 66-litrová nádrž.