Škoda Fabia 130 - nečakaná a výnimočná. Fabia tak blízko k RS už dávno nebola – FOTO

Dalo by sa polemizovať, či vôbec niekedy, ale prvé dve generácie tohto modelu si písmená RS zaslúžili a to iba jedna z nich mala (o niečo) vyšší výkon. Nikdy v histórii značky však Fabia nebola rýchlejšia ako teraz. Novinka sa predstavila na autosalóne Autoshow Nitra a patrila k ťahákom podujatia.
V Nitre sa totiž predstavila iba krátko po zverejnení prvých správ o aute. Keď sme do Nitry dorazili my, “Stotridsiatku” sme naozaj nečakali. Nebola ani uvedená medzi novinkami v tlačovej správe, takže sme nepochybne neboli jediní, kto toto auto na autosalóne doslova dva dni po prvotnej informácii neočakával.
No bola tam a vyvolala značné nadšenie. Nejde ani tak o bohatú výbavu a dizajn, ktorým sa prezentuje, i keď aj v tejto oblasti hrá špeciálnu úlohu, no skôr o to, že ide o edíciu modelu, ktorý už vyše jedenásť rokov nedostal nič športovejšie než výbavu Monte Carlo.
Monte Carlo+
Výbava modelu Škoda Fabia 130 je bohatá, o tom netreba pochybovať. Model je totiž postavený na základoch športovo šmrncnutej výbavy Monte Carlo. Doplnkom sú okrem nálepiek, či ak chcete plakiet s číslom 130 18-palcové disky Libra s čierno-strieborným finišom, za ktorými sa vyslovene vynímajú na červeno lakované strmene.
K nim patria zatmavené Full LED svetlá, predný spoiler, čierne lesklé detaily vrátane zadného krídla a difúzoru, dvojitá koncovka výfuku, či predné a zadné parkovacie senzory, cúvacia kamera, KESSY, vyhrievaný multifunkčný športový volant, elektrické spätné zrkadlá, či športové sedačky spolu s prahovými lištami z čierneho hliníka a pedále s nerezovými krytkami.
Model odlíšite od iných aj emblémami s číslom 130, ktoré sú podľa výrobcu inšpirované motoršportom a nájdete ich na predných blatníkoch a dverách batožinového priestoru. Cena auta je od 27 590 eur s DPH aj s 1600 eurovým uvádzacím bonusom. Škoda začne objednávky prijímať od 20. októbra tohto roka.
Fabia 130 ako edícia spojená s dvomi výročiami
Model Fabia 130 si Škoda pripravila pre dvojitú symboliku. Toho roku sa totiž spája 130. výročie založenia automobilky a zároveň uplynulo 50 rokov od stvorenia ikonického vozidla Škoda 130 RS.
Aj preto, no možno hlavne preto, že toho roku tu máme hneď dve výročia, ktoré sú do histórie značky zapísané veľkými písmenami sa Škoda odhodlala vytvoriť edíciu, ktorá nie je špecifická len výbavou a dizajnom, ale aj športovým charakterom a o to je Sto tridsiatka cennejšia.
Model prináša o 20 kW vyšší výkon ako pôvodný automobil, zároveň je rýchlejší v každom parametri a iba tri koníky autu chýbajú k “ostatnej” Fabii RS, ktorá z výrobných liniek prestala schádzať pred jedenástimi rokmi.