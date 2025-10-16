Nový Jeep Compass sa prišiel ukázať na Slovensko. Je praktickejší a rafinovanejší - FOTO

Ale s veľkou pravdepodobnosťou bude aj drahší. Aj keď slovenský importér ešte ceny neprezradil, naznačil, že auto by malo stáť okolo 35-tisíc eur v dobre vybavenej First Edition. Aj to by bol značný úspech, keďže v Taliansku už model ceny zverejnené má a len tesne podlieza úroveň 40-tisíc eur. Model však nie je drahší len preto, lebo je nový.
Automobil ponúkne viac priestoru, vzdušnejšiu kabínu a prepracovaný dizajn. Taktiež príde s novým mild-hybridom a s elektrickým pohonom. Neskôr príde aj plug-in hybrid. Sériová výroba štartuje v decembri tohto roka. Auto si mohli záujemcovia zbežne pozrieť na autosalóne v Nitre. Bol to však predsériový prezentačný kus. Jeho osud je tak zrejmý. Keď si urobí kolečko po Európe a ukáže sa zákazníkom, pôjde do šrotu.
Jeep bez 4×4?
Fanúšikovia značky Jeep sú nepochybne príchodom novej generácie Compassu v tomto ohľade sklamaní. Niežeby tá predchádzajúca generácia v ostatnom čase ponúkala pravé offroadové zvezenie, no dlho bola spojená aj s pohonom všetkých kolies. Ten v ostatnom čase už síce ponúkala len v plug-in hybride, avšak nová generácia to (zatiaľ) nemá v pláne. A ak príde 4×4, bude to auto bez výfuku.
Jeep v Európe (chtiac-nechtiac) stavia svoju stratégiu pre model Compass na elektrických verziách. Tie si môžu dovoliť aj pohon oboch náprav bez zvýšenia emisií výfukových plynov – keďže ich akosi nemajú – ani emisie, ani výfuky. Technológiu na eko pohon zadnej nápravy však Jeep má aj pre spaľovacie motory a využíva ju v novom menšom bratovi menom Avenger. Či nakoniec padne rozhodnutie a 4×4 dostane Compass aj vo verzii so spaľovacím motorom zistíme až časom. Zhruba vtedy, keď sa výroba rozbehne a Jeep zistí, aký je o auto záujem a či by sa mu zišiel takýto boost. Mechanický pohon všetkých kolies však čakať nemožno. Na to má Jeep iné modely.
Pohon predných kolies, ale solídne uhly
Aj keď Compass nezíska hneď zo začiatku predaja pohon oboch náprav a jediný zatiaľ oznámený variant 4×4 má elektrický model, neznamená to, že by sa toto auto zľaklo hrboľatých ciest. Svetlá výška základného mild-hybridného modelu je pekných 200 mm. Nájazdový uhol 20°, prejazdový 15°a výjazdový 26° nie sú zázračné veličiny, ale minimálne mestské obrubníky a vodou vymleté poľno-lesné cesty vozidlo zvládne bez problémov.
Mimochodom, brodivosť vozidla je 408 mm. I keď ani to neznie úplne extrémne, dostať všetku elektroniky a citlivé komponenty 20 cm nad spodnú “rysku” karosérie je aj tak úspech. Jeepu sa napríklad podarilo skryť senzory asistenčných systémov pod ikonický mriežkovaný gril. Síce už nie je až tak ikonický a vlastne ani mriežkovaný, je aspoň jemne podsvietený a dáva autu potrebný charakter.