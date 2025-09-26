Mitsubishi Eclipse Cross prichádza v novej generácii - celkom iné auto s novou tvárou - FOTO

Mitsubishi Eclipse Cross zažil svoje najúspešnejšie obdobie ešte pred pandémiou, vtedy bol dostupný aj s čisto benzínovým pohonom. Neskôr prišla náhrada v podobe plug-in hybridu a aj to auto vlastne bolo celkom iné, pretože vzniklo skrížením vtedajšieho modelu Outlander plug-in hybrid s karosériou Eclipse Cross. Tento plug-in si môžete ešte stále kúpiť.
Mitsubishi pri plug-in hybridoch už roky ponúka to, čo ešte stále nie je štandardom – rýchlonabíjanie. Eclipse Cross tak už v tej súčasnej generácii fungoval ako elektromobil. Stačilo vám nabíjať ho všade tam, kde mali nabíjačku a samozrejme doma. K tomu mal navyše spaľovací motor s menšou nádržou ako istotu pre dlhšie trasy.
Nová generácia vymieňa jednu istotu za druhú. Namiesto spaľovacieho motora totiž prichádza v čisto elektrickej forme s veľkou batériou a dojazdom na jedno „tankovanie” väčším, než má plug-in hybrid. Ten totiž s malou nádržou a pomerne hladným spaľovacím motorom vedel pri našom testovaní prejsť tak 500 km.
Dojazd z kategórie najlepších
Nový Eclipse Cross BEV sľubuje dojazd až 600 km podľa WLTP merania. Môže za to batéria s kapacitou 87 kWh a úsporný predný synchrónny elektromotor typu EESM. V realite bude pravdepodobne dojazd nižší, najmä v chladnom počasí, avšak Mitsu k autu dá už v základe tepelné čerpadlo a úsporné vyhrievanie kabíny PTC, takže ani zimný pokles dojazdu by nemal byť výrazný.
K tomu patrí silná rekuperácia dostupná v štyroch úrovniach, ktoré si môže vodič navoliť podľa svojich preferencií až do intenzity, ktorá posunie brzdový pedál do roviny núdzového riešenia. Motor ponúkne 160 kW výkonu a 300 Nm čo je dosť, aby auto s jednostupňovou prevodovkou dosiahlo maximálnu rýchlosť 170 km/h a z 0 na 100 km/h zrýchlilo za 8,4 sekundy. Nabíjací výkon je AC/DC 22/150 kW.
Mitsubishi pritom tvrdí, že po verzii, ktorú sme si práve priblížili príde aj verzia s menšou batériou. Batéria by mala mať kapacitu 65 kWh, motor by mal mať výkon 125 kW.
Mal by, pretože Mitsu ďalšie informácie k tejto druhej alternatíve neponúka, no keďže sesterským automobilom je Renault Scénic a má takúto druhú verziu, môžeme si tipnúť celkom presne.
Platforma
Model stojí na platforme CMF-EV rovnako ako spomínaný Scénic. Autá budú schádzať z rovnakej výrobnej linky vo Francúzsku a zdieľajú prakticky všetky vnútorné a vonkajšie parametre, no Mitsubishi sa posnažilo viac ako pri starších modeloch vychádzajúcich zo spolupráce s aliančným partnerom Renault a model je dizajnovo výrazne lepšie odlíšený od Scénicu.
Vizuál ide na vrub dizajnovému jazyku MMC s názvom Dynamic Shield, ktorý bol stvorený v Európe. Eclipse Cross BEV je vlastne prvým moderným elektromobilom v ponuke značky a podobne ako jeho predchodca i-MIEV vychádza z kooperácie s európskym výrobcom z Francúzska.
Auto sa chváli robustným vzhľadom s výraznou prednou časťou, s veľkými 19- a 20-palcovými diskami kolies a karosériou typu crossover s priestrannou kabínou.
Viac miesta pre posádku a lepšia výbava
Priestrannú kabínu modelu Mitsubishi Eclipse Cross BEV dokumentuje 478 litrov voľného objemu v kufri a vzdušná kabína s dostatkom priestoru pre pohodlnú jazdu vo štvorici, či dokonca v pätici. Model má na dĺžku 4470 mm, šírka je 1860 mm, výška 1570 mm a rázvor je 2785 mm.
To naznačuje, že kolesá boli pri konštrukcii posunuté na kraje karosérie. Takéto riešenie zlepšuje jazdné vlastnosti, zvyšuje komfort, zväčšuje priestor pre posádku a tiež zväčšuje priestor pre batériu v podvozku.
Kabína sa môže pochváliť palubnou doskou s12,3 palcovými displejmi infotainmentu i prístrojového panelu. Infotainment je založený na službách Google s možnosťou využívania aplikácií tretích strán. Model disponuje najnovšími asistenčnými systémami a vysokou pasívnou i aktívnou bezpečnosťou.
Mitsubishi k vozidlu dodáva OTA aktualizácie, 8-ročnú záruku. Ceny by sa mali pri verzii Long Range pohybovať na úrovni okolo 44-tisíc eur presne v hladine v akej je dostupný aj Scénic. Nižšie môže ísť Mitsu ak premieša výbavy s cieľom dodať zaujímavejšiu cenu. Tá klesne najmä po príchode druhej verzie so stredne veľkým dojazdom.