Bratislavské Porsche Cayenne Electric ukázalo vyfarbený interiér, tretiu generáciu však nenahradí – FOTO

Cayenne Electric prichádza a kompletné odhalenie vozidla má prísť niekedy koncom tohto roka.
Porsche si chystá už štvrtú generáciu modelu Cayenne. Nenahradí však tretiu generáciu úplne. Aspoň nie hneď. Obe autá budú istý čas koexistovať tak, aby si svoje spaľovacie, či hybridné Porsche s veľkou kabínou a s vysokým výhľadom mohol kúpiť každý záujemca. Cayenne Electric však prichádza a kompletné odhalenie vozidla má prísť niekedy koncom tohto roka.

Porsche už niekoľko mesiacov masíruje mysle fanúšikov informáciami o intenzívnom testovaní auta a teraz prišiel čas na odkrytie prvých reálnych fotografií vozidla. Tie sa týkajú interiéru, najmä palubnej dosky, ktorá je kompletne prepracovaná. Kabína ponúkne novú úroveň farebnosti, pohodlia, efektivity i technológií.

Kúrenári budú mať čo jesť. Možno…

Pred pár rokmi svetom prebehla informácia o tom, že automobilky skúšajú zaviesť do elektrických vozidiel technológiu, ktorú v princípe poznáme zo svojich domácností. Akokoľvek sa totiž snažia odizolovať kabíny elektromobilov od vonkajšieho prostredia, výhrev vzduchu kabíny bez množstva zostatkového tepla, ktoré produkuje spaľovací motor je jednoducho poriadne drahé a elektromobily stojí mnoho síl i kilometrov.

Preto sa značky, na čele s Fordom, zamysleli nad tým, akým spôsobom by sa dalo do kabíny dostať kúrenie na princípe podobnom tomu z moderných domácností. Lenže členitá a malá kabína osobného vozidla neznie ako ideálny priestor na umiestnenie radiátorov, či teplovodného podlahového kúrenia.

Avšak odporové vykurovanie niektorých komponentov a plôch v kabíne môže znížiť záťaž elektrickej batérie v zime a predĺžiť dojazd aj tým, že telo vodiča a prípadne spolujazdcov bude vyhrievané plochami v priamom či nepriamom kontakte.

Presne toto už toho roku zavedie Porsche a do vykurovania kabíny zaradí aj vyhrievanie bližšie nešpecifikovaných plôch vo vozidle. Z tlačovej správy to znie skôr ako vyhrievanie napríklad stredovej opierky a podobne, ale aj to je krok správnym smerom. Porsche hovorí o útulnom prostredí a zvýšení efektivity, konkrétne údaje sa teda dozvieme neskôr.

Displeje, displeje, displeje a ešte nejaké displeje

Porsche sa pri predstavovaní interiéru modelu Cayenne hrdí veľkým ohnutým displejom infozábavy, ktorý využíva technológiu OLED a pod hlavnou “infozábavnou” časťou pokračuje ďalej smerom nadol. K tomuto zázraku patrí 14,25 palcový digitálny prístrojový štít pred vodičom, doplnkový 14,9 palcový displej pred spolujazdcom a prvýkrát v Cayenne aj 8.7 palcový head-up displej s rozšírenou realitou.

