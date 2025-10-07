Ferrari 849 Testarossa - ikonické meno opäť ožíva - FOTO

Ferrari Testarossa je označenie modelu, ktoré je geneticky prudko späté s tými najvýnimočnejšími modelmi značky. Testarossa sa vracia a hneď v dvoch karosériách. Model vychádza z auta menom SF90 Stradale, no pridáva viac korenia a viac vášne, no po vzore moderných Ferrari najmä viac rafinovanosti.
Kupé i roadster
Ferrari v septembri predstavilo naraz ako verziu s pevnou strechou, tak model zvaný Spider. Otvárateľná strecha dodáva autu nový rozmer a technológia lapača vetra prispeje k menším turbulenciám pri oduševnenej jazde so strechou otvorenou. Obe karosárske varianty majú motor umiestnený vzadu-uprostred.
Typické superšportové riešenie s kratším nosom a väčším zadkom prispieva k lepšiemu rozloženiu hmotnosti v prospech zaťaženia hnaných zadných kolies. Tu však okrem zadnej nápravy systém ženie aj tú prednú. Kým o pohon zadku sa stará prepracovaný motor V8 s elektromotorom a dvojspojkovou 8-stupňovou prevodovkou, prednú nápravu má na starosti dvojica elektromotorov.
Plug-in hybrid s dojazdom 25 km
Aj keď od predstavenia modelu SF90 Stradale už uplynulo takmer osem rokov, nový model sa v princípe využitia nestratil a drží si základnú myšlienku tohto auta. Opäť posúva hranicu toho, čo považujeme za superšport do miest, kde doteraz bolo len pár najvýnimočnejších hyperšportov a tuningové garážové pokusy.
Model disponuje systémovým výkonom 1050 koní, čo je pri aute tejto kategórie a tejto značky rekord. 849-tka vďačí za 830 koní z celkového počtu 1050 spaľovaciemu motoru. Ďalších 220 koníkov ide na vrub dvom predným elektromotorom. Spaľovací motor je v porovnaní s SF90 Stradale silnejší o 50 koní. To si vyžaduje o 15% vyšší výkon chladenia.
Zväčšila sa teda plocha chladičov (+18%), zväčšila sa plocha bočného medzichladiča (+19%) a zväčšili sa nasávacie nozdry v prednej časti vozidla (+18%). Ďalšie úpravy chladenia prispeli ku chladeniu elektroniky a bŕzd. Brzdy majú zvýšený účinok o +2% vpredu a o 15% vzadu. Model disponuje batériou s kapacitou 7,45 kWh a v čisto elektrickom móde dokáže jazdiť s výkonom 163 koní.
Zvuk a ekológia
Konštruktéri si dali záležať na tom, aby už nikto nikdy nespochybňoval zvukový prejav vozidiel značky. Model je teda lepšie počuť pri každej rýchlosti a motor robí zvuk typickejší pre Ferrari. Obmedzovač otáčok prichádza na úrovni 8300 ot/min a konštruktéri urobili všetko preto, aby spod karosérie vydolovali tie najčistejšie tóny. Pohrali sa s naladením a spoluprácou motora s…