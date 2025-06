Lotus aktualizoval Emiru. Lepšie chladenie, nižšie ťažisko a nové výbavy - VIDEO, FOTO

Lotus Emira je posledný čisto spaľovací model v ponuke britskej značky Lotus. Našťastie to nie je žiaden dôchodca ale esencia toho, čo Lotus pre fanúšikov športových áut znamená. Modelové portfólio značky Lotus sa skladá zo štyroch lístkov. Základom je spaľovacia Emira, nad ňou stoja „dvojičky” Emira a Eletre, vrcholom je Emija. Všetky tri autá sú elektrické.

Emira prišla na trh v roku 2021, takže aktuálne podlieha takpovediac faceliftu v polovici života. Pravda, ak by sa športové modely riadili zákonitosťami, ktoré vyznávajú veľkosériové modely áut. Lotus Emira je 4,4 metra dlhé, či skôr krátke auto s pohotovostnou hmotnosťou od 1408 kg.

Ľahké, živé a silné. To by mohli byť slová, ktoré účelovo dokumentujú danosti vozidla. Skrátka moderné, no zároveň tradicionalistické športové kupé s motorom v strede orientované primárne na zručných vodičov hľadajúcich vynikajúce jazdné vlastnosti ale aj odozvu od volantu – čo Emira zabezpečuje hydraulicko-elektrickým posilňovačom.

Všetko dobré zostáva, k tomu pár vylepšení

Lotus prekopal výbavové stupne, avšak nezbavil sa ani jedného motora, ani jednej prevodovky. Facelift v prípade tohto automobilu nemá takmer nič s tvárovou oblasťou, väčšina úprav sa týka techniky pod karosériou.

V ponuke zostáva ako štvorvalec od AMG, tak vlastný 3,5 litrový šesťvalec V6. Na ponuke je zaujímavé, že výkony nie sú od seba veľmi vzdialené. Ultramoderný štvorvalec s objemom 2,0 litra je spojený s 8-stupňovou DCT prevodovkou, ktorej konštruktéri zrýchlili reakcie a vylepšili radenie pri pohodlnej jazde.

Novinkou je základná Emira Turbo. Dvojliter s twin-scroll turbodúchadlom v nej dodá 364 koní a zrýchlenie z 0 na 100 km/h za 4,4 sekundy. Nad Turbom stojí Turbo SE s rovnakým motorom avšak s výstupným výkonom 405 koní, zrýchlením za 4 sekundy a maximálnou rýchlosťou 291 km/h.

Táto verzia je údajne najrýchlejším štvorvalcom na svete. Lotus skrátka neverí na elektronické obmedzovanie maximálnej rýchlosti tak ako Nemci… Túto verziu dopĺňa SE Racing Line s farebnými detailami a doplnkami v prospech športovejšieho pocitu. Racing Line dostanete aj pri verzii s motorom V6.

S V6 o trošku pomalšie, no charakternejšie

V6-tka má taktiež výkon 405 koní, zrýchlenie je za 4,3 sekundy. S automatom za 4,8 s. Maximálna rýchlosť je tesne pod úrovňou štvorvalcového SE, s automatom je ale hlbšie (272 km/h). V6 SE zostáva naďalej jediným modelom v ponuke s parádnou manuálnou prevodovkou s odhalenými vnútornosťami. Aj manuálna prevodovka prešla vylepšením pre presnejšie radenie.

Novinkou v ponuke sú dve výrazné farby – EOS Green a Purple Haze Metallic. Najzásadnejšou zmenou faceliftu je vylepšené chladenie – konštruktéri zmenili vedenie trubíc s chladiacou kvapalinou, zmenili nastavenie termostatu i zlepšili prácu klimatizácie.

Výsledkom má byť lepšia odolnosť voči vysokým teplotám i nebadané zníženie hmotnosti. Úpravy sa dotkli aj tlmičov a uloženia kolies tak, aby sa zlepšil jazdný prejav na dráhe i pri dennodennom jazdení. Nová Emira vo verzii Turbo štartuje na úrovni približne 94-tisíc eur.