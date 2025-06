Bentley Bentayga Speed je celkom nový model. Prináša viac výkonu, lepšie schopnosti, viac zábavy – VIDEO, FOTO

Bentley Bentayga Speed sa vracia do portfólia britsko-nemeckej značky v novom šate s novým motorom a s novými schopnosťami. Bez W12, ale s najsilnejšou V8.

Bentley Bentayga patrí k najluxusnejším a zároveň najrýchlejším SUV na trhu. Od príchodu na trh auto okrem plug-in hybridu a V8-čky zdobil aj ikonický motor W12 s objemom 6 litrov a s výkonom 635 koní. Práve tento komplikovaný agregát dával silu modelu Speed. W12 však už svoju púť v klasických sériových modeloch značky ukončila a najvýkonnejšia Bentayga tak zostala tá s V8 a s výkonom 550 koní.

Nie zlé, o tom netreba pochybovať, no v týchto superluxusných vodách to nebolo ani to najlepšie a práve to najlepšie sa obvykle aj predáva najlepšie. No teraz prišiel čas na návrat na stratené pozície. Model Speed je späť a je ešte výkonnejší ako predtým. A zvládne to s menším motorom.

Keď je W12 veľa, V8 môže byť ešte viac

Dlhá predná kapota skrýva najnovší 4.0 litrový V8 motor s twin-turbo technológiou a s vrcholným výkonom 478 kW (650 k). Krútiaci moment je 850 Nm. Výkon je o 15 koníkov lepší ako pri W12, avšak dva litre objemu a štyri valce navyše osemvalec jednoducho neprekoná v druhom najdôležitejšom parametre – v krútiacom momente.

W12 ponúkala masívnych 900 Nm, tu je to o 50 Nm menej. Ak by ste si začínali myslieť, že nový motor starší neprekoná, nemajte obavy. Za všetko stačí spomenúť zrýchlenie z 0 na 100 km/h a maximálnu rýchlosť. W12 Speed to zvládla za 3,9 s a najvyššia technická rýchlosť bola 306 km/h.

Nová V8 Speed zvládne šprint na stovku za 3,4 sekundy a dosiahne maximálnu rýchlosť 310 km/h. Netreba tiež zabúdať, že vrchol krútiaceho momentu novej V8 je dostupný v nízkych až stredných otáčkach podobne ako pri W12 – od 2250 do 4500 ot/min. Čiže skoro štýl W12 (1500-5000).

Akrapovič úraduje, podvozok robí z SUV športovca

Súčasťou balíka Speed je okrem zvýšeného výkonu osemvalca aj riadne zafarbený zvuk. Kto by chcel presne taký hukot, aký môžete počuť vo videu, treba si priplatiť titánový výfukový systém od Akrapoviča. Bentley vám ho s radosťou nainštaluje.

Dôležitou novinkou je pre toto auto zvýšená športová charakteristika podvozku a asistenčných systémov. Dva z troch jazdných profilov pre Speed zostávajú také ako pri ostatných verziách Bentaygy – Comfort i Bentley mód. Avšak Sport má dôkladne zmenenú charakteristiku.

O 15% zvýšenú tuhosť pruženia a tlmenia, tuhšie riadenie a v prípade kúpy karbón-keramických bŕzd je to aj o ESC Dynamic móde v ktorom sa ESC vypína v prospech pekných pretáčavých šmykov a najmä maxima dynamiky i jazdy bokom na výjazde zo zákrut. K zlepšeniu jazdných vlastností pomáha aj brzdový vektoring krútiaceho momentu, no a k väčšej agilite pomôže aktívne riadenie zadnej nápravy.

Speed štýl

Dizajn modelu Speed ovplyvňujú predovšetkým pritmavené predné a “prišednuté” zadné svetlomety so špecifickým svetelným podpisom, svetlé chrómované Speed odznaky. K tomu si môžete dizajn prišmrncnúť čiernou strechou v lesklej, alebo matnej farbe a 22 palcové Speed kolesá v tmavej, či striebornej môžete vymeniť za až 23-palcové kolesá.

Tie ale získate jedine s výraznými karbón-keramickými brzdami. Vybrať si tiež môžete farbu strmeňov bŕzd podľa vlastnej preferencie. Speed žáner sa prenáša aj do interiéru. Upravený je digitálny prístrojový štít, odznaky Speed nájdete na palubke pred pasažierom a emblém i na sedadlách.

Zatmavené môžu byť finiše vzduchových prieduchov, ovládacích prvkov a ďalšie. Pochopiteľne sa úpravy týkajú aj čalúnenia a farebnosti prešívania. To sa volá Precision Diamond, ak by ste chceli vedieť.