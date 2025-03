Liberáli chcú uľahčiť vyradenie starých áut z evidencie, poplatok 500 eur navrhujú znížiť na 50

Poslanci Národnej rady SR za stranu Sloboda a Solidarita (SaS) Marián Viskupič a Jana Bittó Cigániková predložili na rokovanie parlamentu návrh novely zákona o odpadoch, ktorým chcú zaviesť šesťmesačný generálny pardon na vyradenie fyzicky neexistujúceho motorového vozidla z evidencie vozidiel.

Desaťtisíce motorových vozidiel už fyzicky neexistujú

Predkladatelia novely uviedli, že v súčasnosti je za vyradenie takéhoto vozidla povinnosť platiť príspevok do Environmentálneho fondu vo výške 500 eur. „Navrhovaný generálny pardon by umožnil odhlásiť neexistujúce vozidlo za znížený príspevok 50 eur v období od 1. mája 2025 do 31. októbra 2025,“ uviedli poslanci za SaS.

Podľa Viskupiča a Bittó Cigánikovej sú na Slovensku v evidencii odhadom desaťtisíce motorových vozidiel, ktoré už fyzicky neexistujú. Tento stav znižuje relevantnosť databáz evidencie vozidiel a zbytočne zaťažuje úrady. Predkladatelia novely uviedli, že množstvo neexistujúcich vozidiel je možné odhadovať iba z počtu vozidiel bez platného povinného zmluvného poistenia (PZP) a technickej kontroly (STK).

Návrh má aj sociálny rozmer

„Z aktuálnych údajov asi deväť percent evidovaných vozidiel nemá platné PZP, čo predstavuje približne 300-tisíc vozidiel. Čo sa týka platnej STK, aktuálne štatistiky nie sú verejne dostupné. V roku 2014 však Ministerstvo dopravy SR odhadovalo približne 150-tisíc vozidiel bez platnej STK,“ vysvetlili predkladatelia s tým, že nedostatočná informovanosť hlavne v minulosti spôsobila, že občania bežne svoje motorové vozidlá po tom, ako doslúžili, držali rozobrané na dvore, rozpredávali z nich súčiastky, prípadne si prilepšovali ich rozrezaním a predajom do zberných surovín.

V poslednom období štát tiež začal dôslednejšie vymáhať povinnosť absolvovania STK a posielať platobné rozkazy. „A samozrejme neexitujúce vozidlo STK absolvovať nemôže,“ vysvetlili poslanci.

Navrhovaný generálny pardon má podľa predkladateľov aj sociálny rozmer, keďže sa týka najmä sociálne slabších občanov, pre ktorých je 500-eurový poplatok likvidačný. Poslanci veria, že generálny pardon pomôže vyčistiť evidenciu od neexistujúcich vozidiel a zlepší prehľad o reálne existujúcich vozidlách na Slovensku. Účinnosť tohto prechodného ustanovenia navrhujú od 1. mája 2025.