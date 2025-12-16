KGM Actyon už aj ako hybrid: dvaja súrodenci využívajú čínsko-kórejskú spoluprácu - FOTO

KGM predstavuje aj na našom trhu svoju druhú full hybridnú špecifikáciu. Tentokrát tróni pod prednou kapotou modelu Actyon, ktorý iba minulý rok vstúpil na náš trh s čisto spaľovacím pohonom. Nový hybridný pohon značke pomôže znížiť emisie, no zároveň dodá moderným zákazníkom zaujímavú alternatívu, ktorá znesie porovnanie i s populárnejšími hybridnými vozidlami.
KGM Hybrid – to najlepšie od BYD a od KGM
Dve písmenkové značky sa spojili, aby výsledok stál za to. KGM sa pred dvomi rokmi rozhodlo rozbehnúť ofenzívu hybridných a elektrických automobilov. Pre hybridný pohon si táto mladá kórejská automobilka (pôvodne SsangYong) zvolila čínskeho lídra v oblasti plug-in hybridných pohonov – spoločnosť BYD. Kým však BYD sa špecializuje na zástrčkové hybridy, KGM chcelo hybrid, ktorý zákazníkov nebude obmedzovať nabíjaním.
Výsledkom spoločného vývoja a úprav hybridného systému je full hybrid, ktorý ťaží z funkčnosti a jednoduchosti systému od BYD a zároveň pridáva punc konzervativity pre zákazníkov túžiacich po jazde s nižšou spotrebou bez nových povinností. Výsledkom je hybridný systém pracujúci na rovnakom princípe avšak s menšou a lacnejšou lítiovou batériou a zároveň až o takmer 40% nižšou spotrebou, než akú ponúka spaľovací variant.
Nevýhodou systému je, že v čisto elektrickom móde vie zájsť len pár desiatok až stoviek metrov a tiež fakt, že SUV modely vybavené týmto systémom nemajú k dispozícii pohon všetkých kolies.
KGM Actyon – konzervatívne nekonzervatívne auto
KGM Actyon je pre našinca nevšedný zjav. Ide o veľké a priestranné vozidlo v štýle SUV Coupe odvodené od rodinného modelu Torres. KGM Actyon umiestnil na vrchol svojho portfólia a ponúka ho len v najvyšších výbavách Style a Premium.
Kým pri verzii s čisto spaľovacím motorom si zákazník môže vybrať aj pohon všetkých kolies za 1990 eur, HEV model tento príplatok nemá. Actyon narozdiel od Torresa neponúkne manuálnu prevodovku.
Cena štandardnej spaľovacej verzie s motorom 1,5 GDI Turbo s výkonom 120 kW štartuje na úrovni 35 990 eur, hybridný model s výkonom 150 kW ide od 38 490 eur.
To v prípade, ak si zvolíte verziu Style. Plná výbava Premium je s benzínovým motorom 38 490 eur, s benzínovým hybridom za 40 990 eur. Výbava Premium oproti beztak bohatej Style pridáva bezdrôtové nabíjanie smartfónu a možnosť zvoliť si strešné okno, či 360° kameru.