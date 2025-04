Jazda na Renault 5: Ikona automobilového popu prišla do Bratislavy v novom vydaní - FOTO

Renault 5 sa prvýkrát objavil na trhu v roku 1972. Bez akejkoľvek symboliky teraz prichádza po polstoročí, aby urobil presne to, čo dokázal vtedy. Spaľovací motor vymenil za elektromotor.

Na začiatku sedemdesiatych rokov sa nielen západný svet boril v problémoch spôsobených ropnou krízou. Ceny benzínu stúpali vysoko a náhle sa motoristi výrazne viac zaujímali o spotrebu svojich automobilov.

Zmena je nevyhnutná

Na trhu veľa skutočne úsporných vozidiel nebolo, tak prišli automobilky s riešeniami, ktoré si v nasledujúcich rokoch podmanili európske cesty. Jedným z tých najúspešnejších riešení ropnej krízy bol Renault 5, alebo R5-ťka. Drobný ale priestranný hatchback s malou spotrebou, no sympatickým zjavom.

Dnes tu ropnú krízu nemáme, no problémy a aj ich riešenia majú podobné základy. Globálne otepľovanie, stúpajúce emisie z osobnej dopravy, vysoké ceny všetkého. Aj keď si to možno na Slovensku nechceme pripustiť, zmena je nevyhnutná a symbolizuje ju aj nová generácia modelu R5.

Titul európskeho auta roka získala práve R5-ťka a aj keď si o týchto anketách človek môže myslieť svoje, aj v tomto prípade sa rozhodnutie poroty dá dobre pochopiť. Najmä v kontexte riešení, ktoré R5 prináša.

Vyrobený v Európe pre Európu

Renault sa postaral o to, aby absolútna väčšina výrobného procesu a to aj v rámci dodávateľskej siete prebiehala v dosahu 300 km od samotného závodu, kde sa auto montuje. Značka vytvorila spoločné označenie Electric City.

Celá výroba Renault 5 prebieha na severe Francúzska vrátane konštrukcie batérií. Cieľom je lokalizovať výrobu, znížiť závislosť od cudziny i od komplikovanej dopravy, znížiť uhlíkovú stopu výroby a samozrejme dať prácu ľuďom v Európe.

Cestou k znižovaniu uhlíkovej stopy a celkovej záťaže výroby vozidla je aj využívanie recyklovaných, respektíve recyklovateľných materiálov. 85% modelu Renault 5 je recyklovateľných, 22% je recyklovaných vrátane 41 kg recyklovaných plastov.

Renault je navyše známy tým, že jeho vlastné elektromotory vôbec nevyužívajú drahé kovy. Elektromotory v ponuke R5-ťky sú synchrónne s vynutím na rotore bez permanentých magnetov. Bez drahých kovov a zemín sa auto ale nezaobíde v prípade batérie.

Elektromobil Renault R5 v Bratislave. Foto: Ján Hargaš.

Batérie s vymeniteľnými súčiastkami a s požiarnym otvorom

Baterky využívajú výkonnejšiu a zároveň drahšiu chémiu. I keď sa pôvodne očakávalo, že R5 bude mať pri menšej batérii LFP chémiu, Renault nakoniec pri oboch veľkostiach batérie zvolil NMC (Nikel-mangán-kobalt).

Dôvodom výberu je kompaktnosť článkov (vyššia energetická hustota – menej hmotnosti a menej miesta), ktorá sa v malom aute zíde. Batéria nie je konštrukčne najmodernejšia, využíva klasickú koncepciu usporiadaním do modulov.

I keď to niekto môže brať ako slabinu (baterka váži viac a zaberá viac miesta s nižšou kapacitou), Renault toto riešenie volí pre možnosť jednoduchej opravy/výmeny jednotlivých častí batérie bez nutnosti kompletnej výmeny. Navyše baterku vedia v špecializovaných servisoch z auta kompletne vybrať relatívne rýchlo.

Modulov je menej (3 až 4 podľa veľkosti baterky), baterka má zvýšenú bezpečnosť a to nielen účinnejším kvapalinovým chladením (v porovnaní so Zoe), či bezpečnostným rámom, ale aj požiarnym otvorom.

Renault chce tento rok naučiť aj slovenských hasičov ako v prípade požiaru hasiť priamo batériu práve cez požiarny otvor. Slušné je aj nabíjanie. AC/DC údaj výkonu nabíjačky hovorí o 11/80-100 kW v závislosti od veľkosti baterky.

Elektromobil Renault R5 v Bratislave. Foto: Ján Hargaš.

Mestský a prímestský elektromobil

Renault 5 sa nehrá na veľké auto. Je to klasický zástupca európskeho segmentu B. S dĺžkou 4,92 metra nemá ambíciu vyhrať preteky v predlžovaní a zväčšovaní vozidiel, no nie je ani tým úplne najmenším autom na trhu.

Segment Fabia/Polo/Yaris je stále populárny a automobilky naďalej produkujú aj tieto autá. Ich primárnym určením sú mestá a ich priľahlé okolie.

Motoristi ich využívajú na dochádzanie za prácou, či koníčkami. Obvykle majú jedného až dvoch pánov a v rodinách sú druhým autom. Obvykle trpia na nedostatky, s ktorými sa spája ich relatívne nízka cena. Jedno ani druhé pri R5 nehrozí.

Interiér – viac priestoru, kvality i kreativity, než čakáte

Auto vzhľadom na svoje rozmery lacné nie je a tak si výrobca mohol dovoliť nešetriť na zariadení kabíny. Model vie pohodlne odviezť dvojicu i štvoricu, ak vzadu nebudú extra vysokí. V kufri je pekných 326 litrov. Infotainment založený na Android Automotive má čo ponúknuť. V podstate vám poslúži ako smart zariadenie.

Z Google obchodu si môžete sťahovať aplikácie tretích strán. Aktuálne je ich cca 60 vrátane Waze a ďalších. Aj smartfón si pripojíte, no výhoda apiek priamo v infotainmente je v tom, že mobil stačí pripojiť na telefonovanie a nemusí sa potiť pri zrkadlení.

Elektromobil Renault R5 v Bratislave. Foto: Ján Hargaš.

Kabína rovnako ako vonkajšok kombinuje retro nádych s modernou a eko materiálmi. Sedadlá sú príjemné, pohodlné, posedu za volantom nič nevadí a to napriek vodičovi s výškou cez 190 cm. Slabinou môže byť vyvýšený displej infotainmentu a spätné zrkadlo, ktoré medzi sebou majú medzeru s veľkosťou sotva 15 cm, čo môže vyšším brániť vo výhľade.

Zaujímavým riešením je radiaca páka v “súpáčí” ktoré tvorí až trojica pák na pravej strane pod volantom. Radiaca páka má tvar a vizáž rúžu od Channelu a tak ako na ďalšie časti auta si tam môžete zvoliť niektorú z ponúknutých grafík.

Individualizácia pokračuje z kabíny aj na strechu. Celkovo auto ponúka 200 farebných kombinácií (lišty, vonkajšie farby, strecha + disky). A keby bolo treba, v originálnom príslušenstve nájdete aj držiak na bagetu.

Jazda – nečakajte lacnú hrkálku

Ako sme písali už vyššie, konštruktéri nechceli vyrobiť najlacnejší elektromobil na trhu. Skôr užitočného spoločníka. Marketingové oddelenie značky by bolo rado, keby napíšem, že postavili charakterné vozidlo, no ten charakter z auta vyslovene nesrší. Nie na prvý omak.

Sympatický pohľad má, keď sa s kľúčom priblížite, žmurkne na vás svetlami. Ale na skutočnosť, že namiesto štekania nejaké trasľavého trojvalca počujete iba pískanie dobre utlmeného mixéru si musíte zvyknúť.

Renault posadil motor pod prednú kapotu. Jeho elektromotor je síce o 15 kg ľahší ako v minulosti, aj tak s príslušenstvom zaberá dosť miesta, takže žiaden frunk v drobcovi nenájdete. Za to ale ponúkne multilink, teda viacprvkovú zadnú nápravu v každom aute. To v segmente naozaj takmer nikto nerobí.

Prepracovaný podvozok šľachtí toto auto a to aj komfortným a výborne odhlučneným ladením. Kabína je nadmieru dobre izolovaná od vonkajších vplyvov. Veľmi pomáha izolačné čelné sklo. V aute je tak komfort ako vo väčších elektromobiloch a to aj na horších cestách.

Elektromobily Renault R5 v Bratislave. Foto: Ján Hargaš.

Vozidlo sme pri jazdách brali do bratislavského prístavu, kde sa muselo porátať aj s väčšími dierami, no zvádlo ich s prehľadom. I keď je motor iba vpredu, s autom sa manévruje dobre a pružnosti má taktiež dosť.

Jazdili sme verzie s väčšou batériou a silnejším motorom s výkonom 110 kW. I keď pri šprinte z pokoja asistenčné systémy musia regulovať preklz, auto na semaforoch nepatrí k pomalým a pri rýchlostiach v rozmedzí 30 až 100 km/h patrí vyslovene k dynamickým autám. A pekne pracuje aj v zákrutách, avšak dobrý podvozok naráža na obmedzenia eko pneumatík, o ktoré sa nedá zvlášť oprieť.

Pozitívom je i slušná hmotnosť. Verzia s ťažšou batériou sa v pohotovostnej hmotnosti zmestí pod 1500 kg. V preklade: ťažšie ako podobné spaľovacie auto, no aspoň vás pri náraze veľké auto tak nerozgniavi… V aktuálnych náročných crash testoch si R5 píše slušné 4 hviezdy.

Ceny – nie malé, ale aj pod 30-tisíc

Predstavy, že by sme aj tu na Slovensku mali dotačné schémy na elektromobily sú síce v čase konsolidácie naozaj z ríše rozprávok, no EU takúto možnosť vo svojich plánoch má. Azda by to len chcelo viac chcenia a aj na našich cestách by razom jazdilo viac elektrických automobilov. Každopádne je cena 27 500 eur za verziu so 40 kWh batériou a slušnou i keď základnou výbavou Evolution pekná.

Autu do mesta a najbližšieho okolia 122 koní stačí a aj kombinovaný WLTP dojazd cez 300 km neznie zle. V meste veľkosti Bratislavy to zo skúsenosti vychádza na jedno až dve nabíjanie za týždeň. Testovaný motor s väčšou 52 kWh batériou však kúpite až vo vyššej výbave Techno za 32 500 eur. Podľa slov importéra sa najviac predáva práve táto motorizácia a nemožno sa čudovať.

Dojazd cez 400 km WLTP už dáva nádej na univerzálnejšie využívanie vozidla a 150 koní v malom aute je naozaj príjemných. S dotáciou by to bolo určite lepšie, no Renault hlási, že uvedenie tohto malého veselého auta aj na náš trh sprevádza veľké nadšenie nielen od dílerov ale i zákazníkov. Je teda pravdepodobné, že tento univerzálny a slušne postavený i vybavený hatchback nevidíte naposledy.