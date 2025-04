Lexus pri novej generácii modelu ES ukazuje ako sa dá vyhovieť každému - FOTO

Chcete elektromobil? Chcete spaľovací motor? A čo tak obe naraz? Lexus ES novej, v poradí už deviatej, generácie príde na náročný európsky trh vybavený motormi, proti ktorým nemôžu mať námietky ani zákazníci, ani zákonodarci. Premiéru automobilu mohli vidieť naživo návštevníci autosalónu v čínskom Šanghaji.

Nová generácia modelu ES je globálnym modelom. To znamená, že približne v tom istom vydaní sa ukáže na všetkých relevantných trhoch. Rozdiely môžu byť v cenách, výbavách a motorizáciách. Keďže však ide o Lexus, zásadné odlišnosti nečakajte. Tak ako Toyota, aj Lexus verí v zlepšovanie emisií svojich produktov viacerými cestami.

Ponuka motorizácií v Európe tak bude zahŕňať ako elektrické, tak hybridné špecifikácie. Ak ste ale uviazli v minulosti a pri ES-ku túžite po šesťvalci a pohone iba zadnej nápravy, ten svoj si budete musieť hľadať medzi jazdenkami. Dokonca ani na americkom trhu takáto verzia nebude.

V končiacej ôsmej generácii bol model ES druhým najväčším v európskej ponuke a zároveň bol autom významne geneticky prepojeným s modelom Camry od Toyoty. Nové ES sa od Camry mierne vzďaľuje, ale nie natoľko, aby nebolo na dohľad. Zároveň však dosť na to, aby mu Lexus mohol nadávať do vlajkových lodí.

Premiéru nového automobilu Lexus ES mohli vidieť naživo návštevníci autosalónu v čínskom Šanghaji. Foto: Lexus

Dizajn – na prvý pohľad má byť jasné, že je to Lexus

Nové modely značky Lexus využívajú rovnaké prvky pre ucelenie modelového portfólia i jednoznačnú odlíšiteľnosť áut od modelov iných značiek. Predná časť s typickým vyhladeným nosom s absentujúcou tradičnou mriežkou chladiča opakuje príbeh, ktorý môžete vidieť napríklad na veľkom SUV RX.

Nebol by to Lexus, aby karosériu nepoznačil výraznými zárezmi a tvarovanými líniami, ktoré jednak zvýrazňujú samotné auto, no sú tiež funkčné, keď upravujú a menia prietok vzduchu okolo karosérie pre čo najlepšiu aerodynamiku.

Typické L-kové svetlá nájdete vpredu, no vzadu sú úzke LED svetlá spojené do jednej línie a zvýraznené naznačeným zadným krídlom nad kufrom. V kabíne dizajnéri vyčistili plochy od balastu podobne ako zvonku a zbavili sa tiež tlačidiel.

Nový je digitálny prístrojový štít i 14-palcový displej infotainmentu, no Lexus sľubuje najmä nové možnosti a rozhranie s inteligentnejšími funkciami a vyššou prepojenosťou. Modernizáciou prešli asistenčné systémy. Im sa zlepšili reakcie i schopnosti. Systém sledovania pozornosti vodiča dokáže napríklad rozoznať, keď vodič zíva, či keď pracuje s mobilom.

Dĺžkou prekonáva autá vyššej strednej triedy

Dĺžka narástla o významných 165 mm na 5140 mm. S touto dĺžkou auto vystúpilo zo strednej triedy do vyššej strednej triedy a prekonalo veľkosť modelov ako BMW radu 5, či Mercedes Triedy E. Reálne nové ES delí len 50 mm od súčasnej štandardnej verzie Triedy S.

Na dĺžku modelov BMW 7 a Triedy S Long potrebuje pár čísel navyše (cca 300 mm). No zostaňme ešte aspoň chvíľu pri dĺžke, za všetky údaje treba spomenúť dĺžku aktuálne najväčšieho sedanu Lexusu v ponuke – modelu LS, ktorý s dĺžkou 5235 mm zostane až do svojho odchodu väčším autom. Podľa vyjadrení Lexusu totiž náhrada za LS minimálne v Európe nebude.

Auto sa zväčšilo v každom ohľade, nielen z hľadiska dĺžky. Je o 55 mm širšie (1920 mm bez zrkadiel), je o výrazných 110 až 115 mm vyššie (1555 mm má hybrid, električka dokonca 1560 mm) a väčší je aj rázvor – o 80 mm (2950 mm). Najmä výrazne väčšia výška ide na vrub moderným trendom, ktoré zo štíhlych nízkych sedanov robia prekvapivo vysoké autá.

Dôvodom je predovšetkým zákazník, ktorý chce nastupovať do sedanu komfortnejšie a zároveň je to i bezpečnosť. Pri čoraz väčšej prevahe vyšších áut na cestách potrebujú konštruktéri chrániť posádky aj v nízkych autách a robia to tým, že kabíny tlačia vyššie (a deformačné i pevnostné prvky konštrukcie tiež).

Elektrifikácia podľa Lexusu – s full hybridom a s full elektrikou

Ponuka motorizácií je pestrá a zároveň aj veľmi skúpa. Pestrá z hľadiska súčasnej situácie, keď čokoľvek čo nemá veľkú batériu v podvozku má problém prísť na náš trh a skúpa z hľadiska absencie viacvalcových motorov, či naftových motorov. Naftu by však v Lexusoch hľadal len málokto.

Lexus dokonca rozdelil ponuku motorizácií v Európe na západnú a východnú. Na západe bude spaľovacie motory hájiť hybrid 300h s výkonom sústavy 201 koní a na západe to bude hybrid 350h s výkonom 247 koní. Obe verzie pritom budú dostupné s pohonom prednej i oboch náprav a obe majú rovnaké 2,5 litrové štvorvalcové srdce.

Elektrickú alternatívu bude mať Lexus ES pokrytú dvoma špecifikáciami. Jednomotorová 350e s poháňanou prednou nápravou ponúkne 224 koní a dvojmotorová 500e s Direct4 pohonom dodá 343 koní. Pre európsky trh zatiaľ nie sú zverejnené dojazdy, no z dát zo zahraničia vyplýva, že prvá verzia je orientovaná na veľký dojazd a druhá na zábavnú jazdu. Konkrétne čísla pre európsky trh sa dozvieme neskôr.

Jazdné vlastnosti v duchu modelu RX

Lexus bol vždy svojim charakterom bližší skôr konzervatívnejším zákazníkom, pritom pohonnými jednotkami a hlavne dizajnom veľkú časť zákazníkov túžiacich po tradičnejších riešeniach nevedel prilákať.

Teraz svoje modely stavia v duchu svojho výrazného dizajnu aj z hľadiska motorizácií a najmä jazdných vlastností. V tomto smerovaní pokračuje aj ES. Auto má väčší rozchod kolies, na ceste tak sedí s väčšou istotou. Upravené je i zavesenie kolies, vzadu je nový viacprvkový systém pre zvýšenie stability.

Z rovnakého dôvodu sú vpredu optimalizované puzdrá ramien nápravy i nasadený hriadeľ riadenia s premenlivým prevodom. Pre lepší zážitok zo zrýchlenia má auto spevnenú podlahu i prednú a zadnú časť. To znižuje pohyb pri zrýchľovaní a zvyšuje tuhosť auta vo všeobecnosti.

Konštruktéri si tiež dali záležať na odizolovaní vonkajších vplyvov a to nielen izoláciou motorového priestoru, ale tiež výberom lepších materiálov v oblasti bočných okien i dverí.

Model sa začne na našom trhu predávať na jar budúceho roka.