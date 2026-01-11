Ineos Grenadier Game Viewer - špeciálna edícia do africkej divočiny - FOTO

Grenadier je mentálnym nástupcom pôvodného modelu Defender.
Ján Hargaš
3 min. čítania
Redakčne overené informácie
Ineos grenadier_13.jpg
Ineos Grenadier. Foto: Ineos Automotive
Ineos Grenadier je nový automobil, ktorý ctí a rešpektuje staré a overené postupy. Kombinuje ich s novými výrobnými procesmi a nápadmi. Výsledok je jednoznačný. Volá sa Grenadier a je mentálnym nástupcom pôvodného modelu Defender. Presne tak ako si to sir. Ratcliffe želal. Ineos Grenadier je stredne veľký offroad, ktorý kúpite aj na našom trhu.

Jeho určenie je však celkom iné, než ako to je u bežných hoci aj terénnejšie ladených SUV. Lebo nahradiť legendu akou bol Defender a pritom konkurovať ďalším podobne ladeným autám primárne určeným do divočiny a do odľahlých kútov zeme, to nie je len tak. Jednou z vecí, ktoré auto musí mať, okrem spoľahlivosti a opraviteľnosti, je praktickosť a prispôsobiteľnosť. A práve tú poslednú z dôležitých funkcií si Ineos Automotive vybral za kľúčovú práve v tomto prípade.

Návrat domov

Myšlienka stvoriť moderné odolné pravoverné auto 4×4 s poctivým rámom a tuhými nápravami vznikla v hlave šéfa chemickej spoločnosti Ineos pred desiatimi rokmi práve na africkom safari. Návrat modelu tam, kde to celé začalo je tak trochu symbolický. Príbeh pokračoval vznikom samotného modelu Grenadier a následne v roku 2024 na festivale rýchlosti v Goodwoode, kde už mal Ineos prototyp špeciálnej verzie na sledovanie zvierat v divočine.

Projekt modelu Game Viewer oficiálne odštartoval v roku 2022 v Botswane, kde v dielni spoločnosti Kavango Engineering – firmy, ktorá sa so svojimi 70-timi zamestnancami dlhodobo špecializovala na prestavby, vznikla prvá konverzia darcovského Grenadiera na automobil so zvýšenou svetlosťou a otvorenou karosériou s odnímateľným plátnom.

Ineosu sa prestavba a myšlienka vzniku špecializovanej verzie priamo v Afrike zapáčila natoľko, že Kavango Engineering odkúpil. Od roku 2023 sa tak firma v meste Maun na severe Botswany priamo pri vstupe do delty rieky Okavango premenovala na Ineos Kavango a postupne sa začala špecializovať priamo na prestavby áut značky Ineos. V súčasnosti Ineos Kavango vyprodukuje 200 prerobených exemplárov áut, po spustení výroby modelu Ineos Grenadier Game Viewer začiatkom tohto roku by toto číslo malo ešte stúpnuť.

