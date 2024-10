Elektromobily sú veľkým lákadlom mladých ľudí, tí si ich však nemôžu dovoliť

Dnešná mladá generácia viac dbá na životné prostredie a vo väčšej miere využíva hromadné dopravné prostriedky, napriek tomu ale tvorí nezanedbateľnú kategóriu fanúšikov automobilizmu. V AAA Auto predstavujú vysokoškoláci a mladí do 25 rokov niečo cez 5 % zákazníkov, ktorí si tento rok zaobstarali ojazdené vozidlo. Uprednostňujú pritom vybavené autá.

Obľúbená je Škoda

Vedie značka Škoda s modelmi Octavia a Fabia, na treťom mieste je Volkswagen Golf. Náhon na všetky štyri kolesá si kúpilo 16 % týchto zákazníkov, najobľúbenejšími farbami sú striebro-šedá, čierna a biela.

„Súčasná mladá generácia sa na jednej strane snaží byť viac ,zelenáʻ, a teda šetrnejšia k životnému prostrediu, zároveň ale chce byť nezávislá a mobilná. A hoci elektromobily mladých lákajú, nemôžu si ich dovoliť, preto si skôr kupujú autá so spaľovacími motormi. Viac ako polovica mladých do dvadsiatich piatich rokov si vyberá dieselové vozidlá, a to aj pre nižšie prevádzkové náklady. Emisie ich vlastne až tak nezaujímajú, zásadná je pre nich v tomto veku cena,“ uviedla spoločná generálna riaditeľka skupiny AURES Holdings, prevádzkovateľa medzinárodnej siete autocentier AAA Auto, Karolína Topolová.

Vysokoškoláci potrebujú byť mobilní

Počet mladých do 25 rokov, ktorí si kupujú automobil, rastie každoročne pred letnými prázdninami, a najviac potom na jeseň.

„Najvyšší dopyt z radov mladých očakávame tradične v nasledujúcom mesiaci, kedy sa hlavne vysokoškoláci vracajú do škôl a potrebujú tak byť v priebehu štúdia mobilní. Napriek tomu, že väčšina kupuje stále tie najlacnejšie autá do 4-tisíc eur, vyšším tempom rastú predaje áut v cenovom rozmedzí 8 až 12-tisíc eur, ktoré si zaobstaralo medziročne o 15 % viac zákazníkov,“ doplnila Topolová.