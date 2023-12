Elektromobily majú výrazne nižší environmentálny dopad ako vozidlá so spaľovacím motorom

Elektromobily majú výrazne nižší environmentálny dopad ako vozidlá so spaľovacím pohonom. Vo svojej analýze to tvrdí Slovenská asociácia pre elektromobilitu (SEVA). Toto tvrdenie je podľa nej podložené viacerými štúdiami od renomovaných organizácií. Pri hodnotení emisnej stopy CO2 sa pritom zamerali na komplexnú metodiku, ktorá zohľadňuje celý životný cyklus vozidiel.

Elektromobily sú lepšou variantnou

Pri elektromobiloch teda brali do úvahy ťažbu nerastných surovín, samotnú výrobu vozidla a batérie, ich prevádzku a likvidáciu vrátane recyklácie batérií. Do výpočtov vstupuje aj to, z akého zdroja pochádza elektrina používaná na ich nabíjanie. Pre vozidlách so spaľovacím motorom sa zase započítava napríklad aj ťažba, výroba a preprava fosílnych palív. Všetky tieto údaje sú následne prepočítané na ekvivalent emisií CO2 na jeden kilometer jazdy.

„Pokiaľ sa zameriame na výrobu a prevádzku vozidiel konkrétne na Slovensku, batériové elektromobily sú na tom z pohľadu ich celkovej environmentálnej stopy oveľa lepšou variantou ako vozidlá so spaľovacími motormi,“ konštatuje SEVA. Podľa analýzy Európskej únie vyprodukuje nový elektromobil v prevádzke od roku 2020 na Slovensku približne 130 g CO2 ekvivalentu na kilometer, v porovnaní s približne 250 g v prípade využitia nafty.

Nízkoemisný energetický mix

Do roku 2030 pritom klesne objem emisií elektromobilu na približne 70 g CO2 na kilometer, zatiaľ čo vozidlo s naftovým pohonom bude aj o sedem rokov produkovať stále ekvivalent 250 g CO2 na kilometer. Konkrétne na Slovensku vzniká počas celého životného cyklu vozidla, teda od výroby cez prevádzku až po likvidáciu, väčšina celkových emisií už vo fáze výroby. Vďaka nízkoemisnému energetickému mixu je tak prevádzka elektromobilu u nás veľmi ekologickou.

Každá z analyzovaných štúdií upozorňuje na fakt, že elektrická sieť v Európe využíva postupne viac obnoviteľných zdrojov a výroba elektromobilov sa časom stáva energeticky menej náročnou. Nové typy batérií znižujú množstvo emisií „zabudovaných“ pri výrobe batériových článkov a stále lepšia recyklácia a opätovné používanie batérií a ich základných surovín ďalej znižujú negatívny dopad výroby a prevádzky elektromobilov na životné prostredie.

Elektromobily ako budúcnosť znižovania emisií

Tieto očakávania sa v priebehu približne siedmich rokov od vydania prvej analyzovanej štúdie potvrdzujú v praxi. Nožnice medzi elektromobilmi a „spaľovákmi“ sa preto podľa SEVA budú ďalej otvárať. Pri osobných automobiloch strednej veľkosti, ktoré sa budú registrovať v roku 2030, očakáva napríklad štúdia Medzinárodnej rady pre čistú dopravu nárast rozdielu v emisiách na 74 % až 77 %.

To by znamenalo, že namiesto jedného auta so spaľovacím pohonom by s rovnakou emisnou stopou mohli jazdiť po cestách až štyri elektromobily.

„Zistenia skúmaných analýz jasne preukazujú, že elektromobily sú nielen aktuálnou, ale aj budúcou cestou k zníženiu emisií v dopravnom sektore. Vyvracajú mýty o ich vysokom environmentálnom dopade a ukazujú, že s pokračujúcim vývojom a zlepšovaním technológií bude ich prínos pre životné prostredie len rásť,“ uzatvára asociácia.