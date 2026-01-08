Dreame: od vysávačov k superšportom. Čínsky Dyson predstaví superauto v Las Vegas – FOTO

Čínsky výrobca robotických vysávačov a ďalšej domácej elektroniky si povedal, že nastal čas posunúť svoj biznis model ďalej. A nič lepšie im nenapadlo, ako postaviť vlastnú verziu superšportového kupé, respektíve superluxusného SUV. Za svoje referenčné body si Dreame vybralo dva modely. Jeden oficiálne a druhý neoficiálne. Jeden sa volá Bugatti Veyron a druhý Rolls Royce Cullinan.
Toto už skúšal aj Dyson
Dyson je meno, ktoré sa v oblasti vysávačov, či fénov, alebo skrátka využitia elektromotorov a prúdenia vzduchu v domácich aplikáciách stala ikonickou. Ktorá dáma by nechcela vysávač od Dysona? Lenže Firma sira Jamesa Dysona už s autami koketovala. Dyson v projekte automobilu utopil približne 500 miliónov dolárov a bez úspechu.
Projekt elektrického automobilu firma ukončila v roku 2019 a to preto, lebo ich “dokonalý” produkt jednoducho nevedeli dostať na úroveň, na ktorej by mal šancu priniesť ekonomický prospech. V preklade: vytvorené auto by bolo tak drahé, že by si ho nikto nekúpil.
Kým Dyson sa uspokojil s pokračovaním vo výrobe a vývoji domácich elektrických pomôcok a radšej sa orientoval na vyriešenie britskej zimnej jahodovej krízy (Dyson produkuje aj jahody na vlastnej farme vďaka unikátnej technológií), čínsky Dreame výrobca robotických vysávačov a ďalších domácich doplnkov problém s ekonomickou návratnosťou projektu automobil jednoducho nevidel. Azda preto, lebo v Dreame sa rozhodli vyrábať autá, ktoré budú tak drahé, že si ich budú môcť dovoliť iba tí najbohatší.
CES Las Vegas a čínsky elektrický vysávačový Veyron
Dreame Automotive pod značkou Starry Sky príde na americký veľtrh elektroniky CES v Las Vegas a vrcholom prezentácie bude koncept elektrického superšportového automobilu s výkonom cez 1000 koní a zrýchlením z 0 na 100 km/h za 1.8 sekundy. I keď prvé zverejnené zábery prezrádzajú dostatok z dizajnu, ktorý sa medzičasom oddialil od modelov Bugatti, Dreame Automotive Bugatti predsa len spomína a to ako benchmark svojho nového elektrického modelu.
Malo by to platiť nielen v oblasti výkonu, ale aj luxusu na palube. Netreba však zabúdať na to, že Bugatti Veyron, ktorý má dnes už približne dvadsať rokov svojho času dokázal prekonať rýchlosť 400 km/h, takže majstri vysávačov rozhodne majú nad čím uvažovať. Druhá vec je, že ťažko porovnávať model s motorom W16 a elektromobil, ale na tom asi veľmi nezáleží.