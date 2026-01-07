MG4 druhej generácie sa na domácom čínskom trhu už dá objednať niekoľko mesiacov. Výroba začala na jeseň minulého roka a teraz v zime na prelome rokov získavajú prvé vyrobené kusy koncoví zákazníci. Model je od začiatku ponuky dostupný v štyroch verziách, no všetky štyri takpovediac predbehla piata. Volá sa Anxin a nie je špecifická číselnými parametrami, ale tým ako vlastne funguje. Ide totiž o prvú batériu s polotuhým elektrolytom v sériovo vyrábanom vozidle patriacom do tzv. mainstreamu.
Model s polotuhou baterkou si obyvatelia Číny môžu kúpiť za neuveriteľných 12 500 eur. MG4 novej generácie je globálnym vozidlom, čo znamená, že v priebehu tohto roka prídu prvé kusy aj do Európy. Tu však môžeme očakávať viac ako dvojnásobnú cenu vzhľadom na clá a ceny dovozu vozidiel i ich náročnejšiu homologizáciu. Súčasné MG4 už pritom v ponuke slovenského importéra nefiguruje, je tak pravdepodobné, že už v nasledujúcich týždňoch bude import komunikovať príchod novinky aj na náš trh.
Čo je to polotuhý elektrolyt?
MG4 ako prvý veľkosériový mainstreamový elektromobil prináša prelomovú technológiu polotuhého elektrolytu bez očakávaných dramatických zvýšení kapacity, či dojazdu. Nová batéria je zatiaľ len na polceste medzi tekutým a tuhým elektrolytom. Práve dosiahnutie veľkosériovej výroby batérií s tuhým elektrolytom sa považuje za moment, keď batériové vozidla jednoznačne vystúpia z tieňa spaľovacích motorov a hybridov a to po všetkých stránkach.
Z informácií koncernu SAIC, pod ktorý MG patrí vyplýva, že batéria má o 5 percent nižší obsah tekutého elektrolytu v porovnaní s najmodernejšími lítiovými batériami. I keď sa to nezdá veľa, bezpochyby ide o výrazný posun. Komunikovaná energetická hustota 180 Wh/kg však nepôsobí zvlášť výnimočne, rovnako tak kapacita batérie, ktorá je rovnaká ako v prípade ostatných verzií modelu s LFP baterkou.
Batéria však má poskytovať dlhšiu životnosť a vyššiu bezpečnosť. Svedčí o tom napríklad absolvovanie testu trojcestným prepichnutím baterky bez akéhokoľvek dymu, či tzv termálneho zrútenia i percentuáne zníženie poklesu dojazdu s batériou pri mínusových teplotách (o 13,8 percenta v porovnaní s LFP baterkou).
Opäť, tieto údaje sa nezdajú byť až také dramatické, no keďže model je v porovnaní so štandardnými verziami len nepatrne drahší a sľubuje lepšie parametre dojazdu i výkonnejšie nabíjanie pri zvýšenej bezpečnosti, priekopnícka baterka môže byť pre viacerých užívateľov zaujímavá. Batéria je pôvodom od startupu menom QingTao Energy, v ktorom koncern SAIC má investičný podiel.