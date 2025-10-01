Porsche 911 Turbo S: Absolútny technologický a výkonnostný vrchol - FOTO

Porsche 911 Turbo S je vrcholným dielom automobilky zo Stuttgartu. Stojí nad všetkými ostatnými a ukazuje ako ďaleko sa dá dostať aj bez toho, aby ste auto museli pravidelne nabíjať. Avšak aj Porsche 911 Turbo S je hybrid.
Dokonca disponuje trojicou elektromotorov, no ani jeden z nich nevyžaduje nabíjanie zo siete. Model je výkonnejší, no zároveň ťažší ako predchodca. Model kúpite ako kupé i kabriolet. Ceny začínajú na úrovni 292-tisíc eur za kupé a 308-tisíc eur za kabriolet.
Schopnosti, ktoré brali dych a budú brať dych
Toto auto vám pri jazde naozaj vybije dych. Jeho brilatnosť, neuveriteľnú priľnavosť a presvedčivosť sme si zažili na Slovakiaringu pred niekoľkými rokmi. Už vtedy to bolo mimoriadne dielo, no táto nová generácia s označením 992.2 posúva latku ešte vyššie.
Nerobí to však prostredníctvom zvýšeného objemu. Naopak, plochý šesťvalec má objem o dve deci znížený, takže na zdravie… Z 3.8 na 3.6. Prijateľný downsizing čo poviete? Medzigeneračne zostáva zachovaná aj 8-stupňová PDK dvojspojka, no tu má zabudovaný elektromotor.
Ďalšie dva elektromotory sú vo výfukovom potrubí, ide o tzv. eTurbá. Porsche už svoj T-Hybrid predstavilo pred rokom pri modeli Carerra GTS, no medzitým systém zdokonalilo pre uplatnenie vo vrcholnom modeli. To znamená, že úpravy sa dotkli komponentov na strane turbíny i dúchadla a eTurbá sú dve. Nielen pre vyšší výkon, ale najmä pre lepšiu odozvu a možnosť udržať motor pri plnej sile v širšom spektre otáčok.
Výkon, krútiaci moment a rýchlostné parametre
Systém T-Hybrid fičí na 400V systéme a disponuje 1,9 kWh batériou, ktorú netreba nabíjať zo siete a model nevie jazdiť na elektrinu. Nie preto, lebo by na pohyb v nudných mestských kolónach nemal dosť sily, ale preto, lebo to Porsche jednoducho nechce. Toto má byť spaľovací vehikel, nech sa ekológovia aj postavia na hlavu. Kľúčovým benefitom hybridu je v tomto prípade pridaná dynamika, ktorá nepramení zo spaľovania väčšieho objemu prehistorických fosílií.
Maximálny výkon je 523 kW (711 k) (plus 61 k) a je dostupný v mimoriadne širokom spektre otáčok – od 6500 do 7000 ot/min. To platí mnohonásobne viac o krútiacom momente 800 Nm, ktorý systém ponúkne v rozmedzí 2300 až 6000 ot/min.
Tieto parametre umožnia novému Turbu S zrýchliť z 0 na 100 km/h za…