Dacia Spring mieri aj mimo mesta. Drobec bude silnejší a pevnejší - FOTO

Dacia si po roku od ostatnej aktualizácie modelu pripravila ďalšiu. Tentokrát svoj malý elektromobil vybavila silnejšími motormi, stabilnejším krokom a pevnejšou kabínou. Kým minulý rok značka urobila facelift, tentorok išlo o zmeny, ktoré navonok nevidno, no sú o to dôležitejšie.
Dacia Spring – auto, ktoré rastie pred očami
Dacia Spring rozmerovo nerastie. Stále ide o typického zástupcu segmentu A so zvýšeným podvozkom a z toho prameniacim ľahším nastupovaním a lepším výhľadom vpred. To, čím rastie sú jeho schopnosti, možnosti a danosti. Dacia skrátka opäť dupla do pedálov, aby ste vy už nemuseli.
Elektromobil bude mať úplne novú ponuku motorov a získal aj novú batériu, ba úpravený je aj podvozok. To všetko preto, lebo konkurencia nespí a najmä tá čínska si do Európy okrem veľkých elektromobilov priváža aj malé a tie sú čoraz lepšie. Dacia však svojho Springa nechce poslať do starého železa a verí, že segment malých áut má nielen budúcnosť, ale aj výrazne “jarnú” vôňu.
Za 4 roky zrýchlenie zo 45 až na 100 koní
Nový Spring príde na trh s dvomi výkonnejšími motormi. Najslabší bude výkonnejší, než doteraz najsilnejší a najsilnejší bude viac ako dvakrát silnejší, než najslabší. A aby to nebolo len o mätúcich slovách, tu sú fakty. Verzie Spring 45 a Spring 65 odchádzajú do minulosti a nahradia ich Spring 70 a Spring 100. Len pripomenieme, že keď Spring prišiel na trh v roku 2021, k dispozícii mal len verziu 45, čo je v preklade 33 kW, alebo presnejšie: málo.
Dacia si pre vysvetlenie aký veľký rozdiel ponúknu nové motorizácie pripravila aj tabuľku, ktorá je pre malé mestské auto obzvlášť zahanbujúca. Teda bola. Minulý čas je dôležitý. Lebo zrýchlenie z 80 na 120 km/h často poriadne nezvládajú ani o triedu väčšie autá. To sa však už o Springu nebude dať napísať.
Kým Spring 45 zrýchľoval z 80 na 120 km/h za neuveriteľných 26,2 s a Spring 65 za stále smutných 14 sekúnd, nový Spring 70 to zvládne za 10,3 sekundy a Spring 100 za nadpriemerných 6,9 sekundy. Úspech v pružnom zrýchlení ide do veľkej miery za zvýšeným vrcholným výkonom, no zabudnúť netreba ani na krútiaci moment, ktorý taktiež narástol o približne 20%.
Spring je čoraz pevnejší a istejší
Spring, ako značne upravený a “zbezpečnený” súrodenec čínskeho Renaultu City K-ZE, ktorý je zas elektrickou verziou indického Renaultu Kwid… sa skutočne vyvíja, ba priam metamorfuje ako nejaký Pokémon. Kým však na Záhorí hľadajú po kém on je, zvyšok Slovenska zaujíma aký vlastne bude. Aj to však vychádza z toho aký bol.
Indický Kwid bol všeličo len nie bezpečné auto. Postupnými metamorfózami sa však stáva čoraz pevnejší a bezpečnejší a iné to nie je ani v roku 2025. Hlavnou zmenou je nová batéria, ku ktorej sa ešte dostaneme.