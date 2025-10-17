Alfa Romeo Tonale 2026 - ešte väčší unikát. Nielen dizajnom a jazdou, ale aj paletou motorov - FOTO

Alfa Romeo Tonale je na svete presne tri roky, takže isté mid-life úpravy modelu sú pochopiteľné. Ako to však v prípade Alfy býva, dizajn je od začiatku dokonalý (aspoň tak ho vidí značka), takže žiadne zásadné úpravy mu netreba. Iba trošku čačiek sem, trošku mačiek sem a bude to ešte krajšie – ak to vôbec ide. Nuž Taliansko nie je známe len jedlom, ale aj sebavedomím, okrem iného.
Tonale však nepochybne má svoj šarm. Oficiálne patrí do triedy kompaktných SUV, no my tu v Európe ho zaraďujeme do stredne veľkých SUV modelov, čo je kategória naplnená na prasknutie. Konkurencia pre Tonale nespí, takže model dostal nejaké tie úpravy nielen zvonku, ale najmä zvnútra. Podstatnejšie však je, že si drží svoju líniu a ponuku motorizácií. Nuž a to je v dnešnej dobe zvlášť cenné.
Našťastie nestojí na najnovšej platforme
Alfa Tonale stojí ešte na modifikovanej platforme bývalého koncernu FCA , takže kým tu je, nemusíte sa obávať, že by sa jej pod prednou kapotou objavil trojvalec, či nebodaj elektrický pohon. Zároveň má zdanlivo „staršie” železo základov veľkú výhodu v tom, že Alfe ponúka motorizácie, ktoré dnes už prakticky žiaden bratranec v rámci Stellantisu nemá. To znamená, že model kúpite ako s kedysi veľmi rozšíreným motorom 1,6 MultiJet, tak s 1,5 litrovým turbobenzínom a s 1,3 litrovým turboštvorvalcom kombinovaným s pohonom všetkých kolies a s elektromotorom.
Model sa môže pochváliť dĺžkou 4528 mm, šírkou 1841 mm, výškou 1601 a rázvorom 2636 mm. Aj keď to hrá hlavne na dizajn a jazdné vlastnosti na ceste, kabína je dostatočne priestranná a v kufri sa nájde až do 500 litrov voľného objemu (plug-in mal pred faceliftom 384 l a sotva sa na tom niečo zmení).
Nafta, benzín, plug-in
Základom ponuky aj po tomto facelifte zostáva naftový štvorvalec s objemom 1,6 litra a s výkonom 96 kW. Tento motor nahradil slabšiu benzínovú „jednapäťku”, ktorá bola v ponuke od úplného začiatku predaja. Motor bol rovnako ako ostatné upravený tak, aby spĺňal aktualizovanú normu Euro 6E-bis, no narozdiel od súputníkov v Tonale, tu sa nemenil vrcholný výkon a zostal na úrovni 96 kW. K tomu patrí 320 Nm krútiaceho momentu – sila, ktorú na predné kolesá prenáša 6-stupňové DCT-čko (dvojspojkový automat).