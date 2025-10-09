Dacia sa pohrala s legom a stvorila auto pre tých s menším egom - FOTO

V Dacii si položili otázku ako by asi mohlo vyzerať auto pre mladú generáciu. A zdá sa, že na to prišli. Kľúčom je sympatický zjav, minimálna veľkosť, minimálna starosť, maximálna úžitková hodnota. V tomto autíčku sa odvezú štyria, no zároveň v ňom ľahko preveziete všetky spotrebiče, skrine a almary v prípade, že sa rozhodnete posunúť „o dúm dál.” Volá sa Dacia Hipster a nie náhodou.
Dacia Hipster Concept
Podľa informácií z automobilky je toto primárne dizajnové cvičenie, ktoré sa nemá uplatniť v sériovej podobe, no dnes je možné všetko. Aj to, že pre veľký úspech tento špunt nahradí Springa, alebo ho doplní, pretože je ešte menší než najmenšie auto v aktuálnej ponuke značky.
Automobilový trh sa podľa Dacie vplyvom ľudských potrieb, no tiež vplyvom regulácií v oblasti bezpečnosti a emisií vyvíjal smerom, ktorý nie je úplne žiaduci. Autá sa za ostatné desaťročia zväčšovali a oťažievali. Avšak to nie je úplne ten smer, ktorý má Dacia v génoch.
Tá sa od začiatku snažila umožniť čo najväčšiemu počtu ľudí dostať sa ku „kolesám” za čo najnižšiu cenu s čo najvyššou protihodnotou a bez zbytočností. Otázka na začiatku tak znela: Ako sprístupniť trh s elektromobilitou čo najväčšiemu počtu ľudí, čo bude zajtra naozaj podstatné a ako by malo vyzerať skutočne ľudové auto zajtrajška?
„Toto je najviac Dacia projekt, na ktorom som kedy pracoval. Má rovnaký spoločenský dosah, aký mal Logan pred dvadsiatimi rokmi. Znamená vymyslieť niečo, čo dnes ešte neexistuje.,” povedal Romain Gauvin vedúci oddelenia pokročilého dizajnu a exteriéru značky Dacia.
Parametre úplného drobca
Dacia Hipster Concept má na dĺžku len 3 metre, výška je 1,53 metra a šírka len 1,55 metra. V podstate je to tak auto, ktoré je o dobrých 70 centimetrov menšie než Spring, ale stále o veľa väčšie než posledný Smart Fortwo s dĺžkou 2,7 metra.
Pozoruhodné sú však údaje o priestrannosti kabíny. Tá pojme štvoricu cestujúcich. V tom prípade je v kufri len 70 litrov voľného objemu. Ak však zadné sedačky sklopíte do podlahy, získate rozmer batožinového priestoru na úrovni 500 litrov, čo zodpovedá kombi nižšej strednej až strednej triedy. Informácie o pohonnej jednotke a batérií sú strohé.