Bieloruská automobilka Belgee vstúpila na ruský trh a darí sa jej. Moderná technika, dobré ceny - FOTO

Bieloruská automobilka? Také existuje? Veru hej, existuje a už skoro 15 rokov. Výrobca Belgee síce znie ako niečo z Belgicka, no v skutočnosti tento názov pozostáva z dvoch kľúčových slov, ktoré s Belgickom nemajú spoločné nič. Prvé písmená sú zo začiatku slova Belarus (Bielorusko), druhá časť názvu pochádza z prvých písmen názvu hlavného technologického partnera výrobcu – čínskej značky Geely.
Belgee, respektíve BelGee však má výrobu lokalizovanú v Bielorusku a z lokálnych zdrojov by mala pochádzať aj veľká časť komponentov. Pri pohľade na autá však spoza značky Belgee celkom zreteľne vytŕčajú obrysy pôvodných modelov koncernu Geely. Ich konkurenčnou výhodou je zavedená výroba a nižšie ceny, než za aké si môžu motoristi v Rusku kúpiť modely Geely s rovnakým základom. Autá sú veľmi dobre vybavené. V porovnaní s modelmi dovážanými z Číny majú prístupnejší servis a náhradné diely.
Vstup na ruský trh len pred rokom
Napriek tomu, že výrobca Belgee produkuje vozidlá v závode v meste Barysav neďaleko Minska už od roku 2011, od začiatku bolo až 90 percent produkcie určenej pre lokálny bieloruský trh. Situácia na ruskom automobilovom trhu obmedzenom západnými sankciami a odchodom veľkých svetových značiek však otvoril dvere aj značke Belgee, ktorá mnohým ruským zákazníkom znie podstatne lepšie ako čisto čínske produkty.
Bielorusi vstup na ruský trh nepodcenili a postupne zdvojnásobili kapacitu výroby až na 120-tisíc áut ročne i zvýšili lokalizáciu výroby niektorých komponentov. Z lokálnej produkcie pochádzajú napríklad sklá, pneumatiky, batérie a dokonca riadiace jednotky. Výrobcu Belgee vlastní prevažne Bielorusko, menšinový podiel drží Geely.
Úspech u ruských motoristov
To platí najmä v prípade kľúčového modelu Belgee X50, ktorý je na domácom i ruskom trhu najpredávanejší artikel v ponuke značky. Okrem tohto kompaktného crossoveru značka ponúka stredne veľké SUV X70 i ďalšie SUV X80 a po novom aj sedan S50. Keď pred rokom Belgee vstupoval na ruský trh, od začiatku mal pekné predajné čísla, no tie ďalej rastú. V medziročnom porovnaní za mesiac október narástol počet predaných vozidiel značky o 148 percent na celkových 10-tisíc vozidiel.