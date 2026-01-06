V krízovej situácii za volantom nezáleží na pohlaví, rozhoduje tréning

Jedným z najnebezpečnejších mýtov v cestnej premávke je presvedčenie, že šmyk sa dá zvládnuť intuitívne. Podľa inštruktorov bezpečnej jazdy však v krízovej situácii zlyhávajú rovnako skúsení aj menej skúsení vodiči.
Aká je správna poloha rúk za volantom?
Deje sa tak najmä v dôsledku stresu a paniky. „Vodič v šmyku často prudko brzdí a zároveň uťahuje volant. Kolesá však nedokážu na sto percent brzdiť aj zatáčať súčasne,“ vysvetlil inštruktor Martin Vyskoč zo školy šmyku SuperDrive.
Asistenčné systémy nepripraveného vodiča nezachránia, varujú inštruktori a upozorňujú aj na ďalší nebezpečný mýtus
Problémom býva aj nesprávny úchop volantu a zlá poloha tela. Správna poloha rúk je 9 a 3, ktorá zabezpečuje najväčší rozsah pohybu a auto je možné ovládať na 180 stupňov bez nutnosti pustenia volantu.
Školy šmyku – jediný bezpečný priestor
Odborníci zároveň vyvracajú mýtus, že ženy sú za volantom horšie než muži. Štatistiky síce ukazujú, že muži spôsobujú viac fatálnych nehôd, no podľa inštruktorov ide najmä o rozdiel v správaní.
V krízovej situácii nezáleží na pohlaví. „Každý človek zareaguje šokom a inštinktom. A tie inštinkty treba natrénovať. Ženy menej riskujú, muži si viac veria a častejšie podliehajú adrenalínu,“ uviedla Lucia Solomon.
Štatistiky nehodovosti na Slovensku podľa nej hovoria o pomere približne 77 percent mužov a 23 percent žien medzi vodičmi, ktorí spôsobili smrteľné nehody. Školy šmyku podľa odborníkov predstavujú jediný bezpečný priestor, kde si vodiči môžu vyskúšať hranice auta aj vlastných reakcií. „Je lepšie urobiť chybu na tréningovej ploche než na ceste,“ zdôraznila Solomon.
Podľa inštruktorov by vodiči mali tréning absolvovať pravidelne, ideálne každé dva roky. Bežná jazda totiž vedie k automatizácii a vzniku zlých návykov, ktoré sa v krízovej situácii môžu stať fatálnymi.