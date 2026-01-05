Leapmotor dovezie do Bruselu všetky tromfy. Aj úplne nové kompaktné SUV B03X - FOTO

Leapmotor patriaci pod krídla koncernu Stellantis si pre rok 2026 a Európu pripravil hneď niekoľko noviniek, ktoré rozšíria modelovú ponuku značky a dovolia jej obsadiť prakticky všetky kľúčové európske segmenty. A všetky novinky Leapmotor ukáže na januárovom autosalóne v Bruseli.
Leapmotor B10 REEV Hybrid
O B10-tke s novým hybridným systémom sme už písali, takže si ju len v skratke pripomeňme. Ide o verziu nového SUV B10, ktoré na jeseň tohto roka vstúpilo na náš trh v čisto elektrickej podobe. Nová REEV Hybrid verzia vychádza z električky, avšak pridáva k nej istotu dojazdu benzínového vozidla.
Test Leapmotor B10: Vybavené čínske elektrické SUV za výbornú cenu - VIDEO
To znamená, že auto jazdí s čisto elektrickým pohonom kolies, avšak pod prednou kapotou skrýva benzínový motor v pozícii generátora energie, ktorý dopĺňa šťavu do baterky v okamihoch, keď to systém potrebuje, respektíve, keď sa elektrický dojazd kráti.
Leapmotor oficiálne vstupuje na slovenský trh: Iba ďalšia „Čína“ alebo niečo viac? - FOTO
Vďaka tomuto systému má elektrický model jednak výrazne účinnejší pohon spaľovacím motorom a zároveň má dojazd porovnateľný s naftovým autom – niekde na hranici až 1000 km. Model stojí na platforme Leap 3,5 a narozdiel od elektrických verzií ho ešte nenájdete v cenníku.
Leapmotor B05 – priestranný hatchback
Leapmotor B05 nám dizajnom i vonkajšími proporciami značne pripomína novú Kiu K4. Je celkom možné, že sa v Číne inšpirovali týmto modelom a nie je to od veci, lebo nová K4 rozhodne má čo ponúknuť. B05 ešte musí potvrdiť svoju praktickú stránku a to je práve naplánované na autosalón v Bruseli, kde Leapmotor odhalí kompletnú špecifikáciu a aj interiér tohto nového vozidla.
Už teraz ale vieme, že B05 je 4,43 metra dlhý hatchback (vraj so štýlom kupé) s rázvorom 2,735 metra a s čisto elektrickým pohonom. K dispozícii budú pri vstupe na trh dve kapacity batérie. Prvá s názvom Pro a kapacitou 56,2 kWh, druhá ProMax s kapacitou 67,1 kWh. Dojazd verzie s väčšou kapacitou bude 450 km, nabíjanie ponúkne výkon AC/DC 11/168 kW.