Aures Holdings hlási rekordný rok, predali viac áut ako pred pandémiou

Skupina Aures Holdings, prevádzkovateľ siete autocentier AAA AUTO a Mototechna, dosiahla v prvých troch štvrťrokoch 2025 rekordné výsledky. Do konca septembra predala 86 226 vozidiel, čo je o 300 viac ako za celý predpandemický rok 2019. Tretí kvartál tohto roka bol zároveň najsilnejším tretím štvrťrokom v histórii spoločnosti, keď predaj po prvý raz prekonal hranicu 30-tisíc áut.
Podľa generálnej riaditeľky a predsedníčky predstavenstva Karolíny Topolovej stojí za úspechom rastúca segmentácia zákazníkov a expanzia siete. „Tento rok potvrdzuje, že naša stratégia rozvoja a segmentácie zákazníkov funguje na všetkých trhoch. Rastieme v Českej republike, na Slovensku aj v Poľsku, pričom si udržiavame vysokú úroveň spokojnosti zákazníkov,“ uviedla Topolová.
Sieť pobočiek rastie naprieč regiónmi
Aures Holdings v súčasnosti pôsobí vo viac ako 70 lokalitách v štyroch krajinách, prevádzkuje tri call centrá a päť importno-exportných centier. Denne predá viac ako 340 vozidiel a v ponuke má vyše 19-tisíc áut. Do konca roka plánuje prekonať minuloročný rekord 109-tisíc predaných vozidiel.
Spoločnosť rozširuje sieť aj prostredníctvom expresných pobočiek v menších mestách, ktoré umožňujú rýchlejší a pohodlnejší nákup. Prvá z nich vznikla v Dunajskej Strede a už sa transformovala na plnohodnotnú pobočku. Ďalšie dve vzniknú v Ružomberku a Prievidzi.
Podľa Petra Vaněčka, generálneho riaditeľa a člena predstavenstva Aures Holdings, je hlavným motorom rastu sofistikovaná segmentácia zákazníkov. „Segmentácia nám umožňuje presne pochopiť potreby jednotlivých skupín – od mladých začínajúcich vodičov až po zákazníkov nad 65 rokov. Vďaka tomu môžeme lepšie prispôsobiť ponuku aj komunikáciu,“ uviedol Vaněček.
Mladí zákazníci pribúdajú
Spoločnosť od polovice roka 2024 takmer zdvojnásobila počet mladých zákazníkov, ktorí si kupujú svoje prvé auto. Čoraz častejšie volia značky ako BMW či Audi. Naopak, seniori nad 65 rokov dnes tvoria už takmer 10 percent predajov, pričom uprednostňujú menšie SUV a úsporné vozidlá.
Z pohľadu trendov v predaji dominujú v rámci skupiny SUV, ktoré tvoria 27,5 percent všetkých predajov v Česku, 31,8 percent v Poľsku a 26,9 percent na Slovensku. Rastie aj záujem o automobily s automatickou prevodovkou, ktorý stúpol o 21 percent, a tiež vozidlá s alternatívnym pohonom. Predaj hybridov vzrástol o 51 percent a elektromobilov až o 133 percent, pričom najpredávanejšími modelmi boli Tesla Model 3 a Volkswagen ID.
Skupina zároveň očakáva zvýšený záujem podnikateľov v súvislosti so zmenami pravidiel pre odpočet DPH pri firemných vozidlách. „Ponúkame vozidlá s odpočtom DPH, preukázateľnou technickou a škodovou históriou, deklarovaným servisom a okamžitou dostupnosťou. Nehrozí tak žiadne riziko, že podnikatelia alebo firmy si nebudú môcť kúpiť vozidlo pred 1. januárom 2026 z dôvodu čakacích lehôt, ktoré sú bežné pri nových automobiloch,“ dodal Vaněček.