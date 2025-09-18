AAA Auto otvorilo v Dunajskej Strede trinástu pobočku, cieli na predaj 90 áut mesačne

Sieť autocentier AAA Auto zo skupiny Aures Holdings slávnostne otvorila svoju trinástu pobočku na Slovensku. Nové autocentrum sa nachádza v areáli Dunauto v Dunajskej Strede, kde je na ploche približne 5 000 metrov štvorcových vystavených až 160 automobilov, ďalších desať je umiestnených v modernom showroome.
Prevádzka ponúka kompletné služby predaja a výkupu. Presklené predajné a obchodné priestory dopĺňa kompletné vybavenie pre servis a údržbu vozidiel. Dielne, vrátane zdvihákov, sú k dispozícii i zákazníkom, ktorí ich môžu využiť na prehliadku vybraného auta. Pobočka, ktorá od leta fungovala v skúšobnej prevádzke, zamestnáva 16 pracovníkov.
Najrýchlejšie rastúce regióny
„Naše nové autocentrum je určené pre Dunajskú Stredu a širší región južného Slovenska medzi našimi pobočkami v Nových Zámkoch, Nitre a Bratislave. Verím, že sa nám tu čoskoro podarí dosiahnuť predaj 90 áut mesačne,“ uviedol výkonný riaditeľ automobilových centier AAA AUTO a Mototechna Luboš Vorlík.
Predaj jazdených dodávok a pick-upov rýchlo rastie, za trendom stojí najmä záujem podnikateľov
Trnavský kraj, do ktorého Dunajská Streda patrí, patrí medzi najrýchlejšie rastúce regióny z pohľadu dopytu po jazdených autách. Za prvých osem mesiacov tohto roka sa tu predalo 32 318 jazdeniek, čo je medziročný nárast o osem percent. Najpredávanejšími modelmi sú Škoda Octavia a Fabia, Volkswagen Golf a Passat.
V tomto roku predali vyše 14-tisíc vozidiel
Autá v tomto regióne majú v priemere 12 rokov a najazdených 175-tisíc kilometrov. Ich priemerná cena tu dosiahla 11 280 eur, slovenský priemer je vyšší – 12 321 eur. Zaujímavosťou je, že podiel elektromobilov v regióne je 2,4 percent, čo je viac ako celoslovenský priemer 2,1 percent. Najžiadanejšie sú Tesla Model 3 a Y či Volkswagen ID.3 a ID.4.
Letné predaje ojazdených áut lámali rekordy, najžiadanejšie boli SUV a crossovery
V rámci celej siete predala spoločnosť AAA Auto za osem mesiacov 14 640 vozidiel, v skupine Aures Holdings už celkovo viac ako 77-tisíc áut, čo predstavuje medziročný rast o štyri percentá.