Audi uvádza nový naftový šesťvalec: vyšpičkovaný vďaka štvorici elektro-mašín - FOTO

Audi intenzívne pracuje na rozvoji elektromobility, no zároveň aj vplyvom preferencií zákazníkov, posúva ďalej svoje overené spaľovacie riešenia. Jedným z nich je aj nová verzia dobre známeho šesťvalcového naftového motora V6 3,0 TDI, ktorý pri modernizácii získal výraznú pomoc elektrických komponentov.
Audi pritom v hybridizácii svojich naftových stálic nie je žiaden začiatočník, ale novinka ide v elektrifikácii a využívaní 48V technológií ešte ďalej ako doteraz. Najprv sa dostanú do ponuky modelov A6 a Q5.
V6 TDI MHEV
Mild-hybrid, alebo slabý hybrid, či mierny hybrid je označenie hybridného systému, v ktorom spaľovací motor dopĺňa elektrická sústava s elektromotorom bez toho, aby zásadne ovplyvňovala konštrukciu vozidla a zároveň bez toho, aby mala výraznejší vplyv na fungovanie systému.
Mild-hybridy sa dajú rozlišovať podľa napätia a množstva elektrických komponentov, ktoré využívajú s tým, že tie najvyspelejšie si držia 48 V architektúru a dokážu do jazdy hovoriť najvýraznejšie. Nový hybridizovaný motor V6 TDI je tiež postavený na 48V architektúre s tým, že potenciál prítomnosti 48V sústavy pohonná jednotka využíva intenzívnejšie. V preklade: elektrina pomáha viac a nielen v oblasti jazdnej efektivity.
Nový trojlitrový šesťvalec s valcami vytvárajúcimi pomyselné písmeno V disponuje maximálnym výkonom 220 kW (299 k) a maximálnym krútiacim momentom 580 Nm. K tomu patrí remeňový štartér-generátor schopný dodať dodatočných 18 kW (24 k) výkonu v momentoch, keď to systém najviac potrebuje.
Prvýkrát je štartér-generátor kombinovaný s pohonným elektromotorom/generátorom a ešte aj s elektricky poháňaným kompresorom, ktorý dopĺňa štandardné veľké turbodúchadlo s variabilnou geometriou lopatiek. K tejto pohonnej trojici sa navyše pridáva elektrický klimakompresor schopný zabezpečovať chladenie a vyhrievanie kabíny bez prerušenia, ktoré je bežné v prípade vypnutia spaľovacieho motora pri plachtení, či státí na križovatke a podobne.
MHEV Plus – žiadne čakanie na turbo
Turbodiera, alebo isté meškanie nástupu výkonu po stlačení pedála akcelerátora je celkom bežné a úplne sa mu vyhnúť nedá. Audi však tvrdí, že nič také už neplatí a jeho systém s elektricky budením kompresorom dokáže turbodieru úplne zmazať. Elektrický kompresor má totiž za úlohu rozbehnúť dvojfázové prepĺňanie v momente, keď ani vhodne nastavené lopatky turbodúchadla nie sú schopné zachytiť dostatočný tlak vo výfukovom potrubí a využiť ho späť zvýšeným tlakom vzduchu do spaľovacích komôr.
Elektrický kompresor výrazne zvyšuje krútiaci moment vozidla v nízkych otáčkach. Počas prvých 2,5 sekúnd po sltačení plynu dokáže vďaka nemu vozidlo prejsť o dobrú jednu dĺžku seba samého navyše. Všetky tri prvky pritom pracujú v súlade. Keď remeňový štartér-generátor spustí spaľovací motor a v prvých okamihoch mu pomáha nabrať otáčky, elektromotor pri prevodovke zas v spolupráci s elektrickým kompresorom zvyšujú krútiaci moment na vstupe do prevodovky a tým zásadne zvyšujú a urýchľujú prvotnú akceleráciu.