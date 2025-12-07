Hyundai láka na i20 Black Edition: lepšia výbava, viac štýlu za dobrú cenu - FOTO

Hyundai uvádza špeciálnu edíciu modelu i20. Volá sa Black Edition a jej cieľ je jasný: zatraktívniť „stredovú” ponuku prostredníctvom špecificky vybraných prvkov a akciovej ceny. Model už je dostupný s manuálnou i automatickou prevodovkou.
Hyundai i20
Tretia generácia modelu i20 stojí na platforme koncernu Hyundai-Kia s označením K2. Na nej sa nachádzajú prakticky všetky spaľovacie autá koncernu v segmentoch B a C už od roku 2016. Niektoré už medzičasom prešli na novší technický základ, no i20 si pre novú generáciu vystačila s úpravami pôvodnej platformy.
Model, ktorý je na trhu od roku 2020 už prešiel faceliftom a pomaly ale isto sa dostáva na pomyselný koniec svojho štandardného šesťročného cyklu. Ako sa však dnes vraví, ani toto auto nikam neodchádza a spokojným zákazníkom bude ponúkať dostupnú kompaktnú spaľovaciu mobilitu dovtedy, dokedy to bude možné.
Kompaktný hatchback
I20 má na dĺžku 4065 mm, šírka je 1775 mm, výška 1450 mm a rázvor 2580 mm. Vonkajšími a vnútornými rozmermi tak pasuje do segmentu, ktorý u nás nazývame aj trieda „Fabia.”
S 352 litrovým kufrom a širokou paletou motorizácií dokázal tento model uspokojiť množstvo zákazníkov hľadajúcich tradičné riešenie s originálnym dizajnom. Pravda, súčasný model už má v ponuke len jeden prepĺňaný motor, no zo všetkych doteraz prítomných si vybral ten najuniverzálnejší a ten si budú môcť zákazníci zvoliť aj pri Black Edition.
Na výber jeden motor
O pohon sa stará benzínový trojvalec 1,0 T-GDi s výkonom 66 kW (90 k) a krútiacim momentom 172 Nm, ktorý je dostupný v rozmedzí 1500 až 3000 ot/min. Motor sa vyznačuje priamym vstrekovaním a veselým jazdným prejavom v stredných a vyšších otáčkach, no zároveň dostatočnou silou na bežné jazdenie i v otáčkach nízkych.
K motoru si záujemcovia pri Black Edition môžu zvoliť tie isté prevodovky ako pri štandardných verziách. K dispozícii je 6-stupňová manuálna skriňa alebo 7-stupňový dvojspojkový automat 7DCT. Dvojspojka ponúkne pohodlie automatickej prevodovky a zoberie si za to mierne pomalšiu akceleráciu z 0 na 100 km/h (11,5 vs. 12,8 s) a o 2 km/h nižšiu maximálnu rýchlosť (181 vs. 179 km/h).