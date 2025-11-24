Porsche Cayenne novej generácie: pozeráte sa na nový bratislavský prírastok - FOTO

Porsche Cayenne sa stáva druhým SUV modelom značky, ktorý sa stáva plne elektrickým. V ponuke zostáva aj spaľovaco-hybridná verzia a to oficiálne minimálne do roku 2030 a ďalej. Aj nový elektrický Cayenne bude schádzať z výrobnej linky bratislavského závodu Volkswagen.
Porsche Cayenne Electric
Porsche si povedalo, že s novým modelom Cayenne musí odpáliť všetkým „dekel“ a zdá sa, že sa to darí. Auto dizajnovo pôsobí presne tak ako má – nielen ako príslušník rodu SUV a rodu Porsche, zároveň je to Cayenne a ešte aj vidieť príslušnosť k elektrickému pokoleniu značky.
Črty modelu Taycan už Macan preniesol do segmentu SUV a Cayenne v tom pokračuje. Menší súrodenec Macan EV sa však dá odlíšiť a to aj na prvý pohľad – ak sa teda pozeráte zo zadnej strany. Macan nesie výraznejší SUV Coupe tvar karosérie vzadu, kým Cayenne pôsobí väčšmi ako športové SUV so strmším ukončením strechy.
Cayenne prišiel na trh v roku 2002 a jeho elektrická štvrtá generácia posúva automobil do novej éry. Aspoň tak to tvrdí Porsche v tlačovej správe. Treba ale uznať, že Cayenne ešte nikdy nemal také parametre aké má vďaka elektrickej verzii.
Za všetko treba spomenúť parameter maximálneho výkonu. Ten je 850 kW (1156 k). To umožňuje macatému SUV zrýchliť z 0 na 100 km/h za 2,5 sekundy. Úctyhodný je aj parameter maximálneho výkonu nabíjania – 400 kW. Ak maximálne parametre výkonu nebudete využívať, máte šancu dosiahnuť tabuľkový dojazd do 642 km. Inak to bude o kúštik menej…
Výkon superšportu
Čisto elektrický Cayenne prichádza na trh v dvoch vyhotoveniach. Cayenne Electric a Cayenne Turbo Electric. Obe autá budú mať pohon oboch náprav so systémom kontroly trakcie ePTM. Cayenne Turbo zrýchli z 0 na 100 km/h za spomínaných 2,5 sekundy. Z 0 na 200 km/h to zvládne za 7,4 sekundy a maximálna rýchlosť je (limitovaná) na 260 km/h. 850 kW teda 1156 koní vďaka dvojici elektromotorov.
Systémový krútiaci moment sme si ešte neozrejmili. Páči sa: 1500 Nm. Ale to len v prípade, že si aktivujete Launch Control. V štandardnom jazdnom profile auto ponúkne maximálny výkon 630 kW (857 k). Keď si vodič aktivuje funkciu Push-to-Pass, na 10 sekúnd dostane plný kotol s dodatočnými 130 kW.
Základný Cayenne Electric tiež nie je z tých pomalých, no rozdiel tu badať značný. Systémový maximálny výkon je 300 kW (408k) pri bežnom jazdení, pri Launch Control to je 325 kW (442 k) a 835 Nm. Z 0 na 100 km/h zrýchli za 4,8 sekundy a dosiahne maximálnu rýchlosť 230 km/h.