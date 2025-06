Aston Martin stvoril auto na počesť jedného mesta. Luxus tam prekvitá a miluje to tam aj prezident - FOTO

Q by Aston Martin je manufaktúrna dielňa na superluxusnú personalizáciu automobilov značky Aston Martin. Práve Q stojí za poctou pre americké mesto Palm Bech na Floride.

Palm Beach je mesto patriace do “súmestia” v okolí Miami. Unikátny kus zeme oddelený od West Palm Peach a ďalšej pevniny prieplavom je ideálnym miestom na oddelený život pre tých, ktorí si to môžu dovoliť.

Mesto s celkovým počtom obyvateľov niečo vyše 9-tisíc je jedným z najbohatších kútov sveta. Dlhodobo tam prebýva viac ako 50 miliardárov a ďalšie stovky multimilionárov. Svoje miesto na slniečku si tam našiel aj aktuálny prezident USA Donald Trump, ktorý v rezidencii Mar-a-Lago existuje radšej než v Bielom dome vo Washingtone DC.

Palmy, piesok, pláže, more

Nemožno sa preto čudovať, že práve v tejto oblasti a v tomto konkrétnom meste žije zastúpenie značky Aston Martin a darí sa mu tam naozaj výborne. V spolupráci medzi Q by Aston Martin s Aston Martin Palm Beach vznikol unikátny a zároveň jediný model, ktorý nesie meno tohto slávneho mesta.

Aston Martin DB 12 Volante Palm Beach je jediným exemplárom, ktorý však môže otvoriť cestu k ďalším podobne naladeným modelom značky dedikovaným práve uliciam Palm Springs. Hlavným motívom pri tvorbe tohto auta boli pochopiteľne belasé lagúny, veľké palmy, piesok pod nimi, hlboké more naokolo a slnko nad hlavou.

Úprimne je to tak trochu jazdiaca reklama, ktorá má nové oddelenie Aston Martinu spropagovať presne tam, kde sa nachádza veľká časť klientely značky. Ale keďže je to reklama, ktorá propaguje um a kvalitu, dá sa to pochopiť. A možno sa to zapáči aj pánovi prezidentovi a okrem Tesly si zakúpi aj dvanásťvalcové DB Volante, ktoré by sa mu pred sídlom určite vynímalo ešte o kúštik viac. Hlavne, ak by si zvolil práve tento jedinečný kúsok.

Aj preto, lebo žiadne iné auto s touto farbou neexistuje a aj preto, lebo daná ručne nanášaná farba obsahuje sklené šupinky zvyšujúce štandardný lesk metalízy. Odtieň sa volá Frosted Blue Glass a decentne ho podčiarkuje biely pás s odtieňom nazvaným Club Sport White. Biely pásik nájdete na prednom splitri, pozdĺž vozidla i na zadnom nárazníku. Aj kolesá sú špeciálne. Leštené päťlúčové disky Gloss Jet Black zreteľne odhaľujú veľké kotúče s krikľavo červenými strmeňmi.

Modrá farba sa prenáša aj do interiéru. Kým zvonku je to o lagúne, vnútri má obloženie dverí i palubnej dosky výrazný tmavší odtieň v kombinácii s obložením spodnej časti palubnej dosky a čalúnenia sedadiel v svetlom odtieni. Ide o kombínáciu koží vo farbách Aurora Blue a Ivory.

Kože sú na dôvažok prešívané kontrastnou červenou niťou Spicy Red. Finálnym prvkom zvýrazňujúcim inšpiráciu plachetnicami je drevo s otvoreným lineárnym pórom a pozor, malo by ísť o palmové drevo. Inak motív palmy by sa mal nachádzať aj v interiéri spolu s plaketami označujúcimi názov edície modelu – Palm Beach Edition.

Aston Martin DB12 Volante má parametre superšportu, ale zároveň si nesie všetko potrebné pre to, aby ani dlhé jazdy s ním neboli nepríjemné. Foto: Aston Martin

Bez zmeny v motorovom priestore

Aston Martin DB12 Volante je vrcholný model medzi autami s otvorenou strechou značky. Tento Super Tourer, ako ho Aston nazýva ponúkne 680 koní, 800 Nm krútiaceho momentu, automatickú prevodovkou a pohon výhradne zadnej nápravy. Silu autu dodáva pozdĺžne uložený motor V8 s objemom 4,0 litra vybavený dvomi turbodúchadlami v horúcom V-čku medzi valcami.

Model meria 4,725 metra na dĺžku. Má rázvor 2,805 m a celkovú výšku 1,295 m. S otvorenou strechou ponúkne 262 litrový kufor a pohotovostná hmotnosť je 1796 kg. Stručne a skrátka, má parametre superšportu, ale zároveň si nesie všetko potrebné pre to, aby ani dlhé jazdy s ním neboli nepríjemné.