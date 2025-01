Anglický futbal sa možno dočká historického momentu. Pôjde o rodinnú záležitosť

Vo štvrtkovom (9.1.) zápase 3. kola anglického FA Cupu medzi Evertonom a Peterborough United sa môže odohrať historický moment – súboj otca proti synovi priamo na trávniku.

Reč je o Ashleym Youngovi a jeho osemnásťročnom synovi Tylerovi.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Otec ho nemusí pustiť domov

Ashley, skúsený 39-ročný obranca Evertonu, sa môže postaviť proti svojmu synovi, ktorý v lete podpísal zmluvu s treťoligovým klubom Peterborough. Tento duel vzbudil veľkú pozornosť už na začiatku decembra, teda po žrebe danej fázy súťaže.

Otec Ashley na sociálnych sieťach zdieľal nadšenie z možného stretnutia s Tylerom. „Wow…sny sa môžu stať skutočnosťou,“ napísal vtedy bývalý anglický reprezentant a víťaz Premier League s Manchestrom United v roku 2013.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Mediálny záujem o možný „rodinný duel“ rezonuje na ostrovoch aj aktuálne.

„Mám v pláne dať tatkovi jasle. Ak by mi to vyšlo, asi by ma po zápase ani nepustil späť do nášho domu,“ povedal s úsmevom na tvári mladý Tyler, ktorý vyrastal v akadémii londýnskeho Arsenalu.

Youngovci v šľapajách Larssonovcov, Gudjohnsenovcov a ďalších

Zápas medzi Youngovcami by nebol prvým prípadom, keď sa otec a syn stretnú na profesionálnej futbalovej scéne. V roku 2015, Rivaldo, bývalý brazílsky futbalista, sa v 43 rokoch vrátil z dôchodku, aby si zahral so svojím 20-ročným synom Rivaldinhom.

Niekdajšia hviezda „kanárikov“ sa vyjadrila, že to bol nezabudnuteľný zážitok a moment plný šťastia a hrdosti.

Ďalšie známe prípady otcov a synov v profesionálnom futbale zahŕňajú Georgea Easthama mladšieho, ktorý v roku 1953 debutoval v seniorskom tíme Ards v Severnom Írsku vedľa svojho otca Georgea Easthama staršieho.

Ďalším do partie je Henrik Larsson, bývalý švédsky reprezentant a hráč Celticu, ktorý v roku 2013 nastúpil za Högaborgs a v zápase sa stretol so svojim 15-ročným synom Jordanom.

Do kroník sa tiež dostali v 50-tych rokoch Herdovci, v 90-tych Bowyerovci a v tomto miléniu boli spoluhráčmi aj Gudjohnsenovci z Islandu.

V prípade, ak sa vám nezobrazil zdieľaný obsah nad týmto textom kliknite sem

Po prvý raz ako súperi

V prípade Youngovcov však ide ešte o niečo špeciálnejšie – otec a syn sa stretnú ako protivníci.

Hoci vzhľadom na obmedzený herný čas Tylera Younga v tíme Peterborough sa na prvý pohľad nezdá pravdepodobné, že by nastúpil, reakcia trénera Darrena Fergusona (syn legendárneho Alexa Fergusona, pozn.) naznačuje, že sa ho pokúsi zaradiť do zostavy.

Zápas v Goodison Parku tak môže byť ďalším historickým okamihom, ktorý obohatí príbehy o otcoch a synoch vo futbale.