Ako si urobiť Vianoce bez stresu? Psychologička radí, ako zvládnuť rodinné konflikty a sviatočný chaos

Keď si spomenieme Vianoce, ako prvé nám napadne pokoj, radosť, dobré jedlo a dary od najbližších. Celý rok sa na Vianoce tešíme, no s ich príchodom sa to začína všetko nejako dramatizovať.

Celý rok si to neuvedomujeme, až kým sa v tom nezačíname ocitať. Pre agentúru SITA to uviedla psychologička Barbora Bálintová, ktorá prináša rady, ako zvládnuť vianočné stresy.

„Obchody sa preplňujú, premávka sa zhusťuje, ľudia k sebe začínajú byť nervóznejší, život začína byť uponáhľanejší, naše plány sa akoby naschvál začínajú kaziť a stále uvažujeme, ako vyriešime celú vianočnú krízu či už sa to týka rodinného organizovania alebo darčekov,“ popísala psychologička.

Vianoce sú tu pre nás, nie my pre nich

Skôr než si sadneme za štedrovečerný stôl, prežijeme tak mnoho stresových udalostí, ktoré tieto sviatky so sebou každoročne prinášajú. „Vtedy si prajeme znova sa vrátiť do detských čias a myslieť len na dve veci: vianočný pokoj a darčeky,“ dodala Bálintová.

Musíme podľa nej myslieť na to, že Vianoce sú tu pre nás a nie my pre nich. „Ježiš Kristus bol predsa náš spasiteľ, nie vykorisťovateľ,“ podotkla psychologička s tým, že nech sa deje čo sa deje, nemali by sme nikdy ísť nad rámec svojej komfortnej zóny.

Ak tak nie sme s niečím stotožnení, nemali by sme to robiť len preto, že to od nás niekto vyžaduje. „Prehĺbite v sebe vnútorný konflikt, ktorý aj tak neskôr vygraduje a napácha škodu. Jasné asertívne nie si zaslúžime a môžete dovoliť. Máte na to právo,“ zdôraznila Bálintová.

Skúste si rozdeliť v rodine úlohy

Podľa psychologičky je síce dobré vyjsť rodine v ústrety, no je potrebné sa uistiť, že je v tom aj určitá reciprocita. „Teda ja pomôžem tebe, ale aj ty mne. Skúste si rozdeliť v rodine úlohy – nikto nemôže nič povedať a Vianoce budú fér,“ doplnila odborníčka.

Ako ďalej dodala, ak sú v rodine nevyrovnané a prebiehajúce konflikty, nekomplikujme si teraz život a nehrajme sa na spasiteľov. „Možno sa zdá, že je na to ideálny čas, ale nie je,“ upozornila Bálintová.

Psychologička upozornila, že stresujúce je aj nakupovanie, keď sú obchody preplnené. Vhodné je preto vyhradiť si hodiny, kedy vieme, že je v obchodoch najmenej ľudí. „Skúsme to neskôr večer alebo užiť si tichučký obchod a poloprázdne parkovisko skoro ráno,“ odporúča Bálintová.

Frustrácia z nakupovania darčekov

S blížiacimi sa Vianocami prichádza aj frustrácia z toho, čo komu darovať. „Uvedomte si, že to nie je súťaž ale milé gesto, ktorým druhým preukazujete, že ste na nich mysleli,“ podotkla psychologička s tým, že niekedy práve maličkosť s osobnou hodnotou dokáže rozdať viac radosti ako drahý veľký dar.

„Osobne sa skúste skôr zameriavať na užitočnejšie veci a jednoduchšie dostupné. Nemusíte teraz za každú cenu niečo silene zháňať. Veď už aj tak máte dosť stresu a vybavovania. Odložte si túto príležitosť na narodeniny, kedy sa na to viete sústrediť lepšie a urobíte človeku deň výnimočnejším,“ doplnila psychologička.

Dokonalosť pri Vianociach neexistuje

„Ďalšia vec, ktorú berme na zreteľ: dokonalosť pri Vianociach neexistuje,“ upozornila Bálintová s tým, že vždy sa dá niečo urobiť lepšie, vždy sa niečo naschvál pokazí a vždy sa každému bude páčiť niečo menej a niekomu viac.

„Vždy nezabúdajte na to, že po tom armagedone, ktorý sa momentálne okolo nás deje sa za chvíľu spomalí čas – obchody sa zatvoria, ľudia budú tráviť čas doma s rodinou , jedlo bude navarené, koláče napečené, a my si konečne začneme užívať tú pokojnú Vianočnú atmosféru,“ uzavrela psychologička.