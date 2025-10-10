Zoroslav Kollár vyzbieral podpisy na registráciu strany Právo na pravdu, v tíme má desiatky odborníkov

Ak chceme v politike niečo zmeniť, tak sa tam musíme najprv dostať, uviedol Kollár.
Zoroslav Kollár
Zoroslav Kollár. Foto: archívne, SITA/Martin Šálek.
Právnik a podnikateľ Zoroslav Kollár v piatok odovzdal viac ako 20-tisíc podpisov na registráciu svojej strany Právo na pravdu. Súčasne oznámil spustenie mediálnej kampane.

Líder budúcej politickej strany sa vyjadril, že vo svojom tíme má už desiatky odborníkov, ktorí nepochádzajú z politického prostredia. Budú jadrom strany a v prípade úspechu v nasledujúcich parlamentných voľbách budú pripravení sa okamžite zapojiť do práce a prevziať zodpovednosť za veci verejné.

Slovensko pre politikov nie je na prvom mieste

Som právnik a podnikateľ. Nikdy som netúžil byť politikom. Samozrejme, že som vždy na politiku nadával, pretože mi viac život komplikovala, ako mi ho vylepšovala. Prvá myšlienka, že by som sa mal aspoň trochu zapojiť do vecí verejných vznikla možno pred desiatimi rokmi. Vždy som moju snahu prejavoval maximálne tým, že som sa rozprával s aktívnymi politikmi. Pýtal som sa ich, prečo niektoré veci nerobia, hoci by ich robiť mali, a prečo niektoré veci robia, hoci by ich robiť nemali. Pochopil som, že je to zbytočné,“ povedal Kollár s tým, že politici dnes totiž nerobia politiku pre občanov Slovenska, ale pre seba.

Pre súčasných politikov je na prvom mieste ich osobný záujem, záujem ich známych a kamarátov, a čo sa týka rozvoja Slovenska, tak vždy vidia všetky svoje aktivity maximálne po hranicu ďalších volieb,“ vysvetlil Kollár svoje rozhodnutie vstúpiť do politiky.

Kollár zdôraznil, že občianske združenie Právo na pravdu odhalilo v priebehu niekoľkých mesiacov prípady za desiatky miliónov eur. Jedným z nich bol napríklad pochybný tender na záchranky, na ktorý združenie upozornilo ako prvé. Upozornil však, že orgány činné v trestnom konaní nekonali ak išlo o prípady, na ktoré poukazovali. Aj to je jedným z dôvodov, prečo sa rozhodli prejsť z formy občianskeho združenia do vytvorenia politickej strany.

Strana bude úplne nezávislá

Pretože ak by sme zostali iba ako občianske združenie, tak by sme boli brechajúci pes za plotom, ktorí síce breše, ale nič nezvládne. Ak chceme v politike niečo zmeniť, tak sa tam musíme najprv dostať,“ dodal Kollár. Súčasne ubezpečil, že jeho budúca politická strana nie je projektom iného politického subjektu.

Najväčšia výhoda politickej strany Právo na pravdu, ak vznikne, bude to, že nebudeme nikomu zaviazaní a budeme absolútne nezávislí. Nebudeme musieť nikomu skladať účty ani splácať dlhy,“ doplnil Kollár.

Líder budúcej politickej strany súčasne informoval o tom, že odmieta akékoľvek financovanie politických aktivít zo strany niekoho iného. Celú politickú kampaň si bude platiť z vlastných prostriedkov. To mu bude podľa jeho slov dávať absolútnu nezávislosť a slobodu v rozhodovaní.

