Pčolinský otvorene: Naď oklamal vládu pri odovzdaní S-300, Kolíková túži po moci a klame priamo do očí, Matovič robí zákulisné ťahy - ROZHOVOR

Bývalý podpredseda parlamentu Peter Pčolinský skončil vo vrcholovej politike po voľbách v roku 2023, kedy sa hnutie Sme rodina Borisa Kollára nedostalo do parlamentu. Na sociálnej sieti je však naďalej aktívny a pre neho svojským, teda úprimným a ostrým jazykom komentuje veľkú politiku a nešetrí pri tom ani svojich bývalých koaličných partnerov.
Pčolinský v rozhovore pre agentúru SITA prezradil, že jeden z dôvodov, prečo komentuje na sociálnych sieťach politiku je, že v nej vidí veľa farizejov, ktorí jedno hovoria, ale druhé robia.
Žasnem nad tým, aké má terajšia opozícia niekedy tvrdé postoje, a pritom ja si hneď vybavujem, že v čase, keď boli v koalícii, ktorej som bol aj ja súčasťou, tak sme robili presne to isté. Len keď sme to robili my, bolo to v poriadku, keď to teraz robí súčasná koalícia, tak je to zlé.
Pčolinského podľa jeho slov strašne začali iritovať vyjadrenia niektorých jeho bývalých koaličný partnerov a začalo to Veronikou Remišovou. „Spomínate si ako po voľbách strana Smer-SD začala meniť ľudí v štátnej správe a štandardne umiestňovať svojich ľudí? Veronika Remišová sa vtedy začala strašne rozčuľovať na tlačovkách, že oni vyhadzujú ľudí z funkcií a kádrujú a neviem čo. Prvé, čo ma vtedy napadlo, bolo, že ale veď my sme menili zákon o štátnej službe kvôli tomu, aby si hnutie OĽaNO mohlo povyhadzovať ľudí bývalej vlády a dosadiť tam svojich,“ pripomenul svojim bývalým koaličným partnerom.
Vypočítavosť Matoviča pri novele ústavy
V Hnutí Slovensko vyvolalo doslova zemetrasenie schválenie novely Ústavy SR, do ktorej sa zakotvujú dve pohlavia – muž a žena. Za zmenu hlasovali aj dvaja poslanci od matovičovcov – Rastislav Krátky a Marek Krajčí. Ako sa Pčolinský pozeral na celý ten proces a hádky okolo hlasovania, a či by zmenu ústavy podporil?
Čo sa týka mňa, ja by som určite hlasoval za túto novelu ústavu. Myslím si, že je dobré raz a navždy mať v ústave zakotvené veci, ktoré mnohí spochybňujú, že či máme dve pohlavia alebo 50 pohlaví a jednoducho takéto pseudotémy. Je to v ústave a tým pádom je vymaľované. Netreba sa k tomu vracať
K schváleniu novely ústavy teda došlo aj vďaka hlasom dvoch poslancov z Hnutia Slovensko. „Keď sa pýtate, či o tom Igor Matovič vedel alebo nevedel, veď on už verejne priznal, že o tom vedel zhruba 20 minút pred hlasovaním. A viete, pre mňa je veľmi farizejské, že on vlastne na tlačovke vyčítal poslancovi Krátkemu, že zradil a nepovedal im to vopred a de facto pomohol Ficovi. Na druhej strane Igor Matovič priznáva, že o tom tiež dopredu vedel minimálne tých 20 minút a neurobil nič,“ upozornil Pčolinský.
Podľa jeho slov šéf Hnutia Slovensko mohol urobiť narýchlo tlačovku, dať nejaký status či vyhlásenie a vopred ľudí upozorniť, že má dvoch poslancov, ktorí novelu ústavy idú podporiť. „On to neurobil, a ako ho poznám, neurobil to z vypočítavosti,“ poznamenal Pčolinský na adresu Matoviča.
Opozícia je len fejkový Matovič
Matovičovo Hnutie Slovensko ostatné opozičné strany vytesňujú zo spolupráce a nepozývajú ich ani na protivládne protesty. Pritom zatiaľ to tak vyzerá, že bez Matoviča by nevedeli zostaviť vládu.
„Viete, čo je vtipné? Že tí opoziční lídri vylučujú Matoviča z nejakej spolupráce a zároveň sa snažia na neho podobať. Keď sa pozriete na vystúpenia Braňa Gröhlinga alebo Michala Šimečku, tak de facto oni by chceli byť ako ten Matovič. Oni sa to vlastne aj snažia robiť na tých protestoch a na tlačovkách. Správajú sa ako Matovič, akurát, že sú to fejky. Matovič je len jeden,“ skonštatoval Pčolinský.
Uhrík: Namiesto zrušenia Remišovej ministerstva, vláda vytvorila nové pre Huliaka - ROZHOVOR
Podľa bývalého podpredsedu parlamentu spolupráca opozície reálne nie je možná, lebo sú tam veľké animozity a veľké egá, ťažko si preto predstaviť, ako by dokázali ťahať za jeden povraz.
Pčolinský osobitne vyzdvihol predovšetkým osobu Matoviča, s ktorým už mnohí politici majú zlé skúsenosti. „Všetci vieme, že spolupracovať s Igorom Matovičom je veľmi obtiažne, on je nevyspytateľný, je to v podstate neriadená strela. Ja s tým osobne mám skúsenosť, že on nemá problém klamať vám do očí, potom urobí niečo iné, alebo robí zákulisné ťahy,“ hovorí.
Gröhling nie je žiadny alfasamec v SaS
V SaS vidno veľké zmeny, odkedy sa Branislav Gröhling sebavedomo chopil vedenia strany. Medzi inými oznámil, že Richarda Sulíka nechce dať na kandidátku. Kľúčovú postavu SaS – Janu Bittó Ciganikovú zas posúva do úzadia a do popredia sa dostávajú noví členovia strany, napríklad bývalá poslankyňa za KDH, Martina Bajo Holečková.
„Nemyslím si, že Braňo Gröhling je v SaS nejaký veľký alfasamec. Skôr si myslím, že alfasamec je tam Mária Koliková. A hovorím to s plnou vážnosťou, pretože ja si spomínam, ako Mária Koliková bojovala o to, aby prevzala kontrolu nad stranou Za ľudí a bojovala proti Veronike Remišovej a to dosť podlým spôsobom,“ vyhlásil Pčolinský. „Nakoniec skončila v strane SaS, čiže to je kapusta Richarda Sulíka, že on si vlastne do strany pustil Máriu Kolikovú, ktorá túži pomoci a ktorá túži po tom, aby ovládala ľudí a v podstate tak sa aj správa spolu s ďalšími v SaS,“ pokračoval ďalej.
Zo SaS-ky sa podľa Pčolinského nadnes stala sekta, kde ak má niekto iný názor, musí ísť preč. Podotkol tiež, že stranu riadi predovšetkým Mária Kolíková, ale veľký vplyv na šéfa strany majú údajne aj Juraj Krúpa či Alojz Hlina.
„To sú presne tie matovičovské typy. Ja tých ľudí poznám, viem ako vystupovali. Mimo kamier úplne bežné bolo, že sme rokovali s Máriou Kolíkovou niekoľkokrát a niekoľkokrát nás oklamala, klamala vám priamo do očí. Čiže tie skúsenosti s týmito ľuďmi jednoducho sú, a preto nemôžu sa tváriť ako nepopísaný list,“ podčiarkol Pčolinský.
Naď oklamal vládu
Exminister obrany Jaroslav Naď dlhodobo čelí kritike, že toho času odovzdal našu vojenskú techniku na Ukrajinu. Ozývajú sa politici ako Richard Sulík, Igor Matovič, či Branislav Gröhling, ktorí otvorene hovoria o tom, že Naď oklamal vtedajšiu vládu pri darovaní protivzdušnej obrany S-300.
„Je to pravda, pretože ja som bol pri tom rokovaní. Konkrétne pri odovzdaní S-300,“ potvrdil informácie aj Pčolinský. „Bola vtedy zvolaná koaličná rada, viac menej tak narýchlo. Keďže Boris Kollár bol niekde odcestovaný, tak išiel som tam ja a bolo nám tam prezentované zo strany Jara Naďa, že chceme ako Slovenská republika darovať S-300-ku Ukrajine, s tým, že ten systém je nefunkčný a starý,“ priblížil ďalšie detaily Pčolinský.
Hovorí, že oni dostali od vtedajšieho ministra obrany informáciu, že systém S-300 je de facto vypnutý a nefunguje. „Čo bol problém a v čom bolo to klamstvo je, že Jaroslav Naď povedal, že on má dohodnuté so zahraničnými partnermi, že budeme tu mať Patrioty namiesto S-300-ky. Pýtali sme sa, že na ako dlho. Odpovedal, že dokedy bude treba a kým nebudeme mať plnohodnotnú náhradu,“ uviedol Pčolinský.
Podľa jeho slov teda klamstvo Naďa spočívalo v tom, že exminister obrany koaličným partnerom tvrdil, že je dohodnuté, že po odsunutí systému S-300 bude náhradou zabezpečená protivzdušná obrana, lenže po pár mesiacoch Patrioty odišli a „Naď sa tváril, že čo on s tým má“.
V rozhovore s Petrom Pčolinským sa ďalej dozviete:
- ako hodnotí Progresívne Slovensko a či sa líder strany, Michal Šimečka môže stať niekedy premiérom
- čo si myslí o Hlbokej orbe Demokratov a o vypínaní dezinformačných webov
- ako hodnotí dva roky vlády Roberta Fica, čo by vláde vytkol a čo naopak pochválil
- ako reaguje na správu, že asistentom poslankyne za SaS sa stal bývalý policajný prezident Štefan Hamran
- ako vníma kauzu matky Michala Šimečku s dotáciami
- ako prežívala jeho rodina obdobie, keď bol jeho brat Vladimír Pčolinský vzatý do kolúznej väzby
- ako hodnotí Samuela Migaľa a jeho informácie o tom, že prezident Peter Pellegrini má plánovať povalenie vlády
- prečo odišiel z hnutia Sme rodina a aký má dnes vzťah s Borisom Kollárom
- čo hovorí na to, že do politiky vstúpil kontroverzný podnikateľ Zoroslav Kollár
- prečo prijal výzvu na box v rámci Fight Night Challenge a ako prebieha jeho príprava