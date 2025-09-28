Nový vietor v politike: Právo na pravdu Zoroslava Kollára hneď na úvod 3,17 percenta! - KOMENTÁR

Slovenská politika, často uväznená v cykle opakovanej rétoriky a unavených tvárí, dostáva nový podnet. Občianske združenie Právo na pravdu, vedené podnikateľom Zoroslavom Kollárom, ešte len finalizuje zbieranie podpisov na registráciu strany, no už teraz budí pozornosť. Prieskum agentúry SCIO, uskutočnený od 17. do 22. septembra na vzorke tisícok respondentov, ukázal podporu 3,17 percenta. Tento výsledok nie je len štatistikou – signalizuje, že voliči hľadajú stranu, ktorá spája odbornosť, transparentnosť a odhodlanie prinášať riešenia.
Historické paralely: Skromné začiatky, veľké úspechy
Aby sme pochopili význam vstupu Práva na pravdu, pozrime sa na strany, ktoré dnes formujú Slovensko, no začínali nenápadne. Progresívne Slovensko (PS), založené v roku 2017, malo v prvom prieskume agentúry Focus v januári 2018 menej než dve percentá. Dnes vedie opozíciu s podporou presahujúcou 20 percent.
Prieskum poslal do parlamentu aj Demokratov, Smer-SD je pod 17 percentami a prekvapila novovznikajúca strana
Hnutie OĽaNO Igora Matoviča, vzniklo v novembri 2011, začínalo s polpercentnou podporou, no v marci 2012 získalo osem percent a dostalo sa do parlamentu. SaS Richarda Sulíka, založená v marci 2009, oscilovala v prvých prieskumoch na úrovni jedného až dvoch percent, aby v roku 2010 triumfovala s 12 percentami.
Smer-SD Roberta Fica mal v roku 2000 preferencie medzi dvoma a štyrmi percentami, no v roku 2002 získal 13,5 percenta a ovládol vládu. Právo na pravdu so svojimi 3,17 percentami stojí na prahu podobnej cesty – s potenciálom meniť politickú dynamiku.
Strana odborníkov: Sila kompetencie a hodnôt
Právo na pravdu stavia na pevných hodnotách – transparentnosti, podpore rodín, malých a stredných podnikateľov a zameraní na spravodlivejší systém.
Na tlačovej konferencii v Košiciach v polovici septembra budúca strana predstavila víziu, ktorá kladie dôraz na odbornosť. Tím tvoria experti z oblastí ekonómie, práva, regionálneho rozvoja a sociálnej politiky, ktorí prinášajú konkrétne a podložené riešenia. Ich program reaguje na volanie po politike, ktorá nepodlieha populizmu, ale ponúka premyslené stratégie pre lepšiu budúcnosť Slovenska.
Benefity odbornej politiky: Čo prinesie Právo na pravdu?
Vstup Práva na pravdu na politickú scénu sľubuje viaceré prínosy. Po prvé, odbornosť ako základ vládnutia. V čase, keď voliči strácajú dôveru v politikov, strana ponúka tím expertov – od ekonómov po urbanistov, ktorí dokážu navrhovať zákony a reformy podložené dátami a analýzami. Či už ide o daňový systém, podporu podnikania alebo sociálne opatrenia, ich odborný prístup zaručuje kvalitu a efektivitu.
Po druhé, strana oživuje politickú súťaž. Nový hráč, ktorý láka mladých aj sklamaných voličov, núti etablované strany prehodnotiť svoje programy, čo vedie k lepším riešeniam pre občanov.
Po tretie, dôraz na regióny ďaleko od Bratislavy, regióny často prehliadané centrálnou politikou, prináša nádej na vyrovnávanie regionálnych rozdielov. Odborníci v tíme strany už teraz pracujú na plánoch pre investície do infraštruktúry a podpory lokálnej ekonomiky, čo môže posilniť ekonomickú súdržnosť krajiny.
Po štvrté, zameranie na transparentnosť a spravodlivosť pomôže obnoviť dôveru v inštitúcie. Strana sľubuje otvorenú správu vecí verejných, kde sa problémy riešia systematicky, nie zakrývajú. A napokon, Právo na pravdu inšpiruje. Ukazuje, že tím odborníkov s jasnou víziou dokáže preraziť aj v zložitej politickej aréne, čo motivuje občanov k väčšej angažovanosti.
Záver: Budúcnosť založená na odbornosti
Právo na pravdu nie je len číslom v prieskume – je to prísľub politiky, kde odbornosť, transparentnosť a spravodlivosť tvoria základ. S 3,17 percentami už teraz stojí na rovnakej štartovacej čiare ako kedysi dnešní politickí lídri.
Ak strana udrží svoje hodnoty a odborný prístup, môže priniesť novú éru slovenskej politiky – éru, kde kompetencie a riešenia prevážia nad prázdnymi sľubmi. Slovensko si zaslúži politiku, ktorá stavia na odbornosti a pravde, a Právo na pravdu má potenciál tento cieľ naplniť.