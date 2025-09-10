Tvrdá reakcia Naďa na Kollárov úlet s traktorom. Prezradil, čo plánuje spraviť s „darčekom“ od kontroverzného podnikateľa - VIDEO

Predseda Demokratov Jaroslav Naď nešetril kritikou v súvislosti s najnovším úletom kontroverzného podnikateľa Zoroslava Kollára, ktorý mu poslal plastový traktor na Hlbokú orbu.
Zoroslav Kollár nedávno zverejnil video o tom, že na Agrokomplexe v Nitre našiel perfektný darček pre svojho politického súpera – bývalého ministra obrany Jaroslava Naďa.
„Po ceste, ako som išiel, som natrafil na zaujímavý stánok s hračkami a jeden môj priateľ dostal výborný nápad, aby som kúpil veľký plastový traktor s pluhom a poslal ho Jaroslavovi Naďovi, ktorý už celé týždne hovorí do všetkých možných médií, kam sa dostane, a vyhráža sa Slovensku, že keď sa dostane do vlády bude robiť tzv. Hlbokú orbu. Tak som mu kúpil ten traktor a pošlem mu ho, aby mal na čom trénovať,“ vysvetľoval s vtipom Kollár vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti.
Novinár Zoroslav Kollár?
Exministra obrany Naďa sme sa pýtali, prečo na toto podpichovanie zatiaľ nereagoval. „Neviem prečo by som mal na právoplatne odsúdeného korupčníka reagovať,“ odpovedal Naď. Následne Kollára kritizoval, že zverejňuje falošné informácie, pričom sa skrýva za novinársky preukaz.
Kollár posiela traktor Naďovi na hlbokú orbu, ktorou sa vyhráža Slovensku. Vlády sa pýta, prečo sa bojí exministra brať na zodpovednosť? - VIDEO
„Tibor Gašpar ma obvinil z toho, že som prijal úplatok a ukazoval sfalšovanú listinu z Národnej kriminálnej agentúry. Viete, kto prišiel s tou listinou? Zoroslav Kollár. Ja som dal trestné oznámenie a dostal som nedávno od polície odpoveď. A viete, čo mi odpísali policajti? Že prečo nemôžu stíhať Zoroslava Kollára? Lebo je to novinár,“ informoval ďalej pohoršený Naď. Tým, že Kollár je registrovaný ako novinár, má vyššiu mieru ochrany, upozornil politik.
Čo urobí s darčekom?
Následne kontroverznému podnikateľovi, ktorý si už dlhší čas predsedu Demokratov doberá na sociálnej sieti, poslal tvrdý odkaz. „Je to posero. Právoplatne odsúdený korupčník, ktorý si vybaví preukaz novinára, aby mohol o ľuďoch klamať a potom bude hovoriť, že on je novinár,“ nešetril kritikou.
A čo plánuje urobiť exminister obrany s Kollárovým darčekom? „Keď mi príde traktor, lebo vraj mi nejaký poslal, tak ho zoberiem a odnesiem do materskej školy v Hrubej Borši, nech sa deti hrajú. Ale my, Demokrati, od právoplatne odsúdených korupčníkov žiadny dar neberieme,“ odkázal na záver.