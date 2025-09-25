Prieskum poslal do parlamentu aj Demokratov, Smer-SD je pod 17 percentami a prekvapila novovznikajúca strana

Voľby by podľa prieskumu agentúry SCIO vyhralo Progresívne Slovensko.
Martin Šálek
Redaktor domácej redakcie
2 min. čítania
Redakčne overené informácie
Robert Fico, premiér a predseda strany Smer SD.
Robert Fico, premiér a predseda strany Smer-SD. Foto: archívne, SITA/Kancelária NR SR.
Ak by sa parlamentné voľby konali v druhej polovici septembra, vyhralo by ich opozičné Progresívne Slovensko so ziskom 20,37 percenta hlasov. Vyplýva to z prieskumu, ktorý robila v dňoch 17. až 22. septembra na reprezentatívnej vzorke 1 000 respondentov agentúra SCIO.

Podľa prieskumu by sa do parlamentu prebojovalo celkovo osem politických subjektov. Na druhom mieste by sa umiestnila strana Smer-SD so ziskom 16,46 percenta hlasov a tretia by skončila Republika, ktorú by podporilo 10,61 percenta opýtaných.

SNS je nad štyrmi percentami

Na štvrtom mieste by sa umiestnilo hnutie Slovensko so ziskom 8,78 percenta hlasov. Nasledujú Hlas-SD (8,05 %), strana Sloboda a Solidarita (6,46 %) a Kresťanskodemokratické hnutie (5,98 %).

Do Národnej rady SR by sa na základe výsledkov volieb dostali aj Demokrati, ktorých by podporili 5,12 percenta respondentov.

Naopak, pred bránami zákonodarného zboru by sa ocitla Slovenská národná strana (4,15 %), hnutie Sme rodina (3,90 %), Maďarská aliancia (3,17 %), ako aj strana Právo na pravdu Zoroslava Kollára (3,17 %).

Prvé namerané percentá pre Právo na pravdu

Na základe výsledkov volieb by progresívci v parlamente získali 38 mandátov, Smer-SD 30, Republika 19, hnutie Slovensko 16, Hlas-SD 15, SaS 12, KDH 11 a Demokrati deväť kresiel.

„Z prieskumu vyplýva, že by premiérska strana (Smer-SD) v porovnaní s výsledkami koncom júna stratila takmer päť percent svojich voličov. Dá sa predpokladať, že to súvisí najmä s pokračujúcou konsolidáciou verejných financií, ktorá sa míňa účinkom a ktorú už začínajú cítiť aj voliči tejto strany,” uviedol zakladateľ a hlavný analytik agentúry SCIOMartin Klus.

Jediným vážnejším prekvapením boli podľa neho vôbec prvé namerané percentá strany Právo na pravdu, ktorú zakladá známy podnikateľ Zoroslav Kollár. „Nezanedbateľných 3,2 percenta má vzhľadom na charakter vznikajúcej strany vplyv najmä na pokles preferencií Smeru-SD a Republiky,“ doplnil Klus.

