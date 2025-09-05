Kollár posiela traktor Naďovi na hlbokú orbu, ktorou sa vyhráža Slovensku. Vlády sa pýta, prečo sa bojí exministra brať na zodpovednosť? - VIDEO

Kontroverzný podnikateľ Zoroslav Kollár navštívil výstavu Agrokomplex v Nitre, kde našiel perfektný darček pre svojho politického súpera – bývalého ministra obrany Jaroslava Naďa (Demokrati).
„Po ceste ako som išiel som natrafil na zaujímavý stánok s hračkami a jeden môj priateľ dostal výborný nápad, aby som kúpil veľký plastový traktor s pluhom a poslal ho Jaroslavovi Naďovi, ktorý už celé týždne hovorí do všetkých možných médií, kam sa dostane, a vyhráža sa Slovensku, že keď sa dostane do vlády bude robiť tzv. Hlbokú orbu. Tak som mu kúpil ten traktor a pošlem mu ho, aby mal na čom trénovať,“ vysvetľoval s vtipom Kollár vo videu, ktoré zverejnil na sociálnej sieti.
Nečinnosť OČTK a prokuratúry
Kollár ešte pred parlamentnými voľbami poslal viacero „pozdravov“ vtedajšiemu ministrovi obrany. Dlhodobo tiež kritizuje vládnu koalíciu, že Naď ešte stále nie je braný za zodpovednosť v súvislosti s darovaním slovenskej vojenskej techniky na Ukrajinu. Ide predovšetkým o systém protilietadlovej a protiraketovej obrany S-300, stíhačky MiG-29, časť systému protivzdušnej obrany KUB, či medializovanú kauzu darovania munície.
„Pokiaľ na Slovensku nenastane nejaká generálna výmena politikov, tak sa Jarovi Naďovi nič nestane. To, že máme dva roky po voľbách a nielen na moje podnety, ktoré som zverejňoval, ale na mnohé informácie, ktoré boli voľné dostupné v médiách, orgány činné v trestnom konaní ani prokuratúra nezareagovali. Je to dôkazom – a nebojím sa to povedať – neschopnosti súčasnej vlády vysporiadať sa s tým, čo sa dialo na Slovensku medzi rokmi 2020 a 2023,“ vyhlásil známy podnikateľ, ktorý si myslí, že mnoho sympatizantov vlády je z tohto dôvodu sklamaných z vládnej koalície.
V súvislosti s vyvodením zodpovednosti je preto Kollár značne skeptický a je rovnako sklamaný z vlády Roberta Fica, ktorá akoby otáľala brať exministra obrany na zodpovednosť. Uviedol aj možné dôvody, prečo sa v prípade Naďa nekoná razantnejšie.
„Na to, aby sa tento prípad utiahol do konca treba vyšetrovateľa, prokurátora, sudcu. Buď sú ešte stále na týchto pozíciách, ktoré sú potrebné na to, aby takéto trestné činy boli odstíhané, ľudia, ktorí sympatizujú s bývalými politikmi; alebo sa jednoducho [predstavitelia vládnej koalície] boja, pretože si uvedomujú, že sme v polčase a o dva roky je možné, že ľudia ako Jaro Naď a jemu podobní sa znovu dostanú do vlády a potom by si to s nimi tvrdo vybavili,“ vysvetľoval známy konkurzný právnik. „Som sklamaný z toho, čo robia, a šokovaný z toho, čo nerobia,“ skonštatoval na záver Kollár na margo vládnej koalície.
Vstup do politiky
Ako je známe, podnikateľ a konkurzný právnik Zoroslav Kollár vstúpil do politiky. Členovia jeho občianskeho združenia Právo na Pravdu aktuálne zbierajú po Slovensku podpisy pod petíciu na založenie politickej strany.
Kollár začal politiku verejne komentovať už pred parlamentnými voľbami. Robil tak vo videách, v ktorých rôznym politikom posielal „pozdravy“. Vyhraňuje sa najmä voči opozícii, ale kritický je aj k politikom koalície.