Vo veku 43 rokov zomrela Barbora Bühnová, jedna z najvplyvnejších žien Česka

Vo veku len 43 rokov zomrela prodekanka Fakulty informatiky Masarykovej univerzity v Brne a spoluzakladateľka neziskovej organizácie Czechitas Barbora Bühnová. Časopis Forbes ju opakovane označoval za jednu z najvplyvnejších žien Česka. Chorobe, ktorej dlhodobo čelila, podľahla vo štvrtok. Informuje o tom spravodajský web TN.cz.

„S nesmiernou statočnosťou a gráciou dlhý čas čelila chorobe bez toho, aby to ktokoľvek z jej okolia tušil. Nakoniec odišla v tichosti, pokoji a v spánku, obklopená rodinou a láskou,“ uviedla rodina Bühnovej.

Bühnová popularizovala informatiku ako odbor vhodný pre ženy na domácej aj európskej úrovni. „Jej láska k poznaniu, viera v dobro a láskavosť sa prepísali do všetkého, čo robila, do kultúry Czechitas, našej stratégie, do nás,“ napísali jej kolegyne na Facebooku.