Herečka Petra Vajdová spôsobila nehodu, opitá viezla v aute malého syna (foto)

aktualizované 14. augusta, 21:00

V Dunaskej Lužnej došlo v utorok približne o 20:00 hod. k nehode. Auto mala podľa informácií TV Joj zverejnených na stránke Noviny.sk šoférovať slovenská herečka Petra Vajdová, ktorá išla domov. Nafúkať mala vyše dve promile alkoholu a vo vozidle v tom čase viezla aj svojho päťročného syna.

Nehoda sa stala pred futbalovým štadiónom, keď pri parkovaní narazila do stojaceho auta. To odhodilo do ďalšieho auta. Nikomu sa našťastie nič nestalo a havarované auto mal odviezť jej otec.

„Podľa doterajších informácií žena počas toho, ako chcela zaparkovať, narazila prednou časťou vozidla do tam zaparkovaného vozidla značky Renault, ktoré bolo v dôsledku nárazu odrazené do za ním stojaceho vozidla značky Audi,“ uviedol bratislavský policajný hovorca Michal Szeiff.

Slovenskú herečku eskortovali na príslušné policajné oddelenie a prípadom sa aktuálne zaoberajú policajti Okresného riaditeľstva Policajného zboru v Senci, kde rozhodujú o vyvodení trestnoprávnej zodpovednosti. Zároveň vyčísľujú aj vzniknuté škody. Nebolo však voči nej vznesené žiadne obvinenie.